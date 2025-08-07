Hospitalizan al feminicida serial el 'Caníbal de Atizapán'

Andrés Filomeno Mendoza, el “Caníbal de Atizapán”, fue hospitalizado de emergencia en Toluca por complicaciones respiratorias

Andrés Filomeno Mendoza, mejor conocido como el “Caníbal de Atizapán”, fue ingresado de emergencia al Hospital Adolfo López Mateos en la ciudad de Toluca, luego de presentar problemas respiratorios que comprometieron su estado de salud. El hombre, actualmente recluido en el penal de Tenango del Valle, fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad.

Fuentes cercanas al caso informaron que su condición es delicada y permanece bajo observación especializada, aunque hasta el momento no se ha emitido un parte médico oficial. Las autoridades tampoco han informado cuándo podría ser dado de alta o si regresará pronto al centro penitenciario.

Mendoza, de 75 años, fue detenido en mayo de 2021 tras el hallazgo del cuerpo de una mujer en su domicilio, ubicado en el municipio de Atizapán de Zaragoza. Lo que en un principio parecía un caso aislado destapó una historia de horror que sacudió al país: en la vivienda se encontraron restos humanos y pertenencias de al menos 30 víctimas, la mayoría mujeres, y entre ellas también algunos menores de edad.

Los peritajes y excavaciones revelaron que los crímenes ocurrieron durante varios años sin que el entorno del feminicida sospechara. La frialdad con la que llevaba una vida aparentemente normal mientras acumulaba restos humanos en su casa lo convirtió en uno de los criminales más escalofriantes de la historia reciente en México.

Desde su aprehensión, Mendoza ha sido vinculado a proceso por múltiples cargos y actualmente acumula al menos ocho sentencias por feminicidio y desaparición forzada. Su perfil ha sido estudiado por criminólogos y especialistas en conducta criminal, quienes lo consideran uno de los feminicidas seriales más letales del país.

A pesar del revuelo que su nombre aún genera, la presencia del recluso en el hospital no ha provocado alteraciones en la zona. El ambiente en el exterior del centro médico transcurre con normalidad y bajo discreta vigilancia, sin presencia de manifestantes ni medios de comunicación.

Su hospitalización reabre momentáneamente el caso que en su momento acaparó titulares por la brutalidad y el número de víctimas involucradas.