El accidente ocurrió alrededor de las 11:30 horas del miércoles 25 de noviembre, en el kilómetro 11+800 de la carretera local 178

Un niño de 10 años y dos mujeres resultaron lesionados al chocar la camioneta en la que viajaban rumbo al santuario de la Virgen de Juquila contra un camión tipo plataforma, en Oaxaca. Los peregrinos, originarios de Tecamachalco, Puebla, fueron trasladados a un hospital para su valoración médica.

El accidente ocurrió alrededor de las 11:30 horas del miércoles 25 de noviembre, en el kilómetro 11+800 de la carretera local 178, sobre el tramo San Lucas El Vidrio–Santa Catarina Juquila, a la altura del paraje El Campamento.

Trasladan a los tres peregrinos a un hospital de Juquila

De acuerdo con el reporte de la Policía Vial Estatal, en el choque participaron una camioneta Honda CR-V azul marino, con placas de Puebla, y un camión Ford tipo plataforma, con matrícula del Servicio Público Federal.

Las personas heridas viajaban en la camioneta: dos mujeres de 22 y 55 años, además del niño de 10 años. Una ambulancia del Ayuntamiento de Santa Catarina Juquila las trasladó al Hospital Básico Comunitario del municipio.

Hasta el momento, no se ha difundido información sobre la gravedad de sus lesiones ni sobre su evolución médica.

Elementos de la Policía Vial Estatal acudieron para señalizar la zona y realizar las actuaciones correspondientes. El reporte preliminar menciona falta de precaución y exceso de velocidad como posibles causas, aunque no se ha dado a conocer un dictamen que establezca la responsabilidad de los conductores.

Mantienen vigilancia en las carreteras hacia el santuario

El percance ocurrió durante la temporada de peregrinaciones hacia Juquila, cuya festividad principal se celebra el 8 de diciembre y moviliza a contingentes a pie, en bicicleta y en vehículos.

Desde el 19 de noviembre, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca anunció un operativo de vigilancia y acompañamiento en los principales accesos al santuario, con participación de la Policía Vial Estatal, la Policía Estatal, Bomberos y el C5i.

La dependencia exhortó a los automovilistas a respetar los límites de velocidad, evitar invadir el carril contrario y no conducir con cansancio o bajo los efectos del alcohol. Para quienes realizan el recorrido a pie o en bicicleta, recomendó utilizar prendas reflejantes y lámparas durante la noche.