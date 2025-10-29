Honra a las 'ánimas aolas' con ofrendas y luz

Según las creencias, esta es una fecha especial, dedicada a recibir a aquellas almas que partieron de manera repentina por violencia o a causa de un accidente

Este 28 de octubre marca el inicio de la tradicional celebración del Día de Muertos en México.

Según las creencias populares, esta es una fecha profundamente especial, dedicada a recibir a las “ánimas solas”; aquellas almas que partieron del mundo de los vivos de manera repentina, trágica, por violencia o a causa de un accidente.

Desde este día, y hasta el 2 de noviembre, las familias mexicanas transforman sus hogares en faros de memoria, comenzando el ritual para guiar a sus seres queridos de regreso.

Para facilitar el regreso de estas almas, las familias comienzan a encender veladoras, cuyo propósito es iluminar el camino. Junto a ellas, se colocan flores de Cempasúchil, que con su intenso color naranja y su aroma sirven como una alfombra perfumada y visible que dirige a los espíritus hasta su ofrenda.

Copal o Incienso, el humo aromático actúa como un elemento de purificación y una señal olfativa que guía a las almas errantes.

El altar de muertos, más que una decoración, se convierte en un símbolo de bienvenida y paz, donde el amor y la ausencia se encuentran.

Aunque los días más fuertes de la celebración son el 1 y 2 de noviembre, la tradición establece que el descenso de las almas comienza paulatinamente.

La esencia de esta fiesta se remonta a la época prehispánica, donde civilizaciones como los mexicas celebraban a sus muertos tras la temporada de cosecha, generalmente entre septiembre y noviembre.

Con la llegada de los conquistadores españoles, la tradición indígena se sincretizó con las creencias católicas, dando como resultado la festividad actual, que conserva la esencia de honrar a los difuntos con la misma devoción y amor.