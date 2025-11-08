Hombre roba figura de Spider-Man; ¿El regalo prometido?

Un sujeto fue detenido en Xalapa, Veracruz después de que se reportó el robo de una figura de colección de una juguetería

Un despliegue policiaco se registró en el centro de Xapala, Veracruz, por un hombre que presuntamente se robó una figura de colección del famoso personaje de 'Spider-man'.

Los hechos se registraron este jueves sobre la calle Juan de la Luz Enríquez, a las afueras del Pasaje Tanos.

Según el reporte de las autoridades, el sospechoso se apoderó de la figura de colección de una tienda de juguetes ubicada en la zona comercial de Xalapa.

Luego del reporte a las autoridades, elementos municipales y estatales lograron interceptar al sospechoso y, tras realizarle una revisión, encontraron la figura entre sus pertenencias. Debido a que no pudo comprobar su compra, el hombre fue detenido.

El detenido, que no fue identificado, fue subido a una patrulla y trasladado al cuartel de la policía, donde fue presentado ante el Ministerio Público para resolver su situación jurídica.

La figura de acción en cuestión está basada en la aparición de Spider-Man con el traje negro en el juego de Marvel's Spider-Man 2 lanzado en la plataforma de videojuegos PlayStation 5, de octubre de 2023.

El juguete de Spider-Man tiene un costo en línea de aproximadamente 700 pesos.