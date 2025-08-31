Hombre que murió por rabia en Colima, lo mordió una vaca

La Secretaría de Salud de Jalisco confirmó la muerte por rabia de un hombre originario de Tonila, quien contrajo rabia tras ser mordido por una vaca infectada

La Secretaría de Salud de Jalisco confirmó la muerte por rabia de un hombre de 68 años, originario del municipio de Tonila, quien contrajo la enfermedad tras haber sido mordido por una vaca infectada.

De acuerdo con la información oficial, el contacto con el bovino ocurrió en mayo de este año, cuando el hombre presentó cansancio y entumecimiento en la zona de la mordida.

Sin embargo, no fue sino hasta el 7 de agosto que acudió a recibir atención médica en un hospital particular en Colima, donde se realizó el diagnóstico preliminar y la notificación del caso como probable rabia.

El paciente fue ingresado posteriormente al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Colima, donde falleció el pasado 27 de agosto.



La Dirección General de Epidemiología confirmó el diagnóstico positivo el 28 de agosto, tras el análisis de muestras realizado por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).



Desde la identificación del caso, autoridades sanitarias de Jalisco, Colima, el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (Cenaprece) y la Dirección General de Epidemiología del Gobierno federal trabajaron de forma coordinada para llevar a cabo el seguimiento y vigilancia epidemiológica de las personas que estuvieron en contacto con el paciente.