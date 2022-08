Hombre pone alcohol en bebida de corredores en CDMX

Un hombre aprovechó la noche previa a la maratón de CDMX para adulterar las bebidas que les darían a los competidoras buscando volverla "mas divertida".

Por: Edson López

agosto, 29, 2022 18:50

La capital del país ha concluido la edición numero 39 del Maratón Internacional de la Ciudad México.

Evento que de principio a fin, fue una celebración al deporte, dando imágenes que quedaran para la historia.

La maratón trajo consigo un abanico muy amplio de personalidad que corrieron sus 42 kilómetros, desde hombre disfrazados de personajes de ficción, un hombre con indumentaria alusiva a mariachi, distintas personas de la comunidad rarámuri, hombres y mujeres con discapacidad demostrando que no existen los imposibles.

Pero no todo fueron risas y diversión, o no en su totalidad saludables, pues un video compartido en redes por el usuario @JuanPabloFdz, dejaba ver como no todos se tomaron el espíritu deportivo con la seriedad que este merece.

Pablo, en un arranque de poca lucidez por un evidente estado de ebriedad, no encontró mejor manera de "apoyar" a los corredores, que adulterando las bebidas que se les daría a los maratonistas

Rápidamente el hecho se difundió en redes y los usuarios mostraron su desagrado ante la falta de respeto hacia las personas que se prepararon para cumplir su meta.

Saldo blanco

A pesar del incidente ocurrido con el hombre que intentó embriagar a los corredores con ron, la maratón se llevó con éxito y no se registró ningún tipo de problema.

Finalmente, el ganador de la competencia sería el corredor originario de Kenia, Edwin Kripop Kiptoo, marcando un récord histórico en la historia de la Maratón, al recorrer los 42 kilómetros en un tiempo de 2 horas 10 minutos y 33 segundos.

Y con un tiempo de 2 horas 10 minutos y 34 segundos, el keniano Edwin Kiprop Kiptoo es el ganador del Maratón de la CDMX.



Wey... Promedió un tiempo de 3 minutos y 5 segundos por kilómetro y corrió a una velocidad de 19 km/h.



Qué chingón. pic.twitter.com/XbVXvzrfky — El Zombie II (@DimeFred2) August 28, 2022

Enhorabuena a Edwin Kripop y a todos los corredores que asistieron a la 39 edición de la Maratón Internacional de la Ciudad México 2022.

