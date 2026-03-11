Hombre mete a su hija al congelador para no escucharla llorar

El detenido fue trasladado a un centro penitenciario, donde quedó a disposición de un juez que en las próximas horas definirá su situación jurídica.

Un hombre fue detenido en Aguascalientes acusado de tentativa de feminicidio, violencia familiar y privación ilegal de la libertad en contra de su propia hija, una bebé de apenas unos días de nacida, informó la Fiscalía General del Estado.

Se trata de Jesús "N", quien fue capturado por elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal tras cumplimentar una orden de aprehensión derivada de una investigación iniciada por denuncias sobre presunta violencia dentro de un domicilio.

Denuncia alertó a las autoridades

De acuerdo con la Fiscalía, el caso salió a la luz gracias a una denuncia ciudadana que alertó sobre posibles agresiones contra una recién nacida.

Las primeras indagatorias indican que el hombre presuntamente maltrataba a la menor y además mantenía a la bebé y a su madre encerradas dentro de su domicilio.

Tras reunir pruebas, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión, la cual fue ejecutada por agentes de investigación.

Bebé de 11 días presentaba signos de violencia

Según la carpeta de investigación, el sujeto presuntamente se encontraba bajo los efectos de sustancias ilícitas cuando agredía físicamente a la bebé, quien tenía apenas 11 días de nacida.

Los reportes ministeriales señalan que el hombre incluso habría colocado a la menor dentro del congelador del refrigerador para no escucharla llorar.

Además, el pasado 4 de marzo de 2026, el imputado salió del domicilio ubicado en el fraccionamiento Villa Montaña, dejando encerradas a la madre y a la bebé, situación que derivó en el cargo de privación ilegal de la libertad.

La recién nacida fue hospitalizada

Tras ser rescatada, la bebé fue trasladada a un hospital de la localidad, donde médicos informaron que su estado de salud es delicado.

De acuerdo con el reporte médico, la menor presentaba hipotermia, además de marcas de mordeduras y golpes en diferentes partes del cuerpo.

Las autoridades indicaron que el caso sigue bajo investigación mientras se determina la responsabilidad legal del detenido.