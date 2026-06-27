Hombre libera a su familia tras atrincheramiento en Tecámac

Miguel "N" se entregó tras permanecer atrincherado durante 20 horas con su familia en Tecámac; la Fiscalía aseguró las armas e inició las investigaciones

Luego de permanecer atrincherado durante más de 20 horas en una vivienda del fraccionamiento Los Héroes Sexta Sección, en el municipio de Tecámac, Estado de México, Miguel "N", de 35 años, se entregó a las autoridades, con lo que concluyó un operativo que mantuvo en alerta a corporaciones de seguridad desde la tarde del jueves.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) lograron la detención del hombre después de un proceso de negociación encabezado por personal de la Fiscalía Antisecuestro, cuyos integrantes ingresaron al domicilio para dialogar con él y persuadirlo de abandonar el inmueble.

#ÚltimaHora | Terminan 20 horas de terror en #Tecámac: Se entrega el sujeto que mantenía a su familia como rehén



Miguel "N" se entregó de manera pacífica tras pasar casi un día atrincherado con armas largas y cortas en una casa de Los Héroes Tecámac, #Edomex.



El hombre, quien… pic.twitter.com/dxI9imy27r — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 26, 2026

La familia salió ilesa del inmueble

Alrededor de las 7:00 horas de este viernes, los familiares que permanecían dentro de la vivienda salieron para dialogar con las autoridades. Entre ellos se encontraban dos adultos mayores y tres menores de edad.

La esposa del hombre aseguró desde la puerta del domicilio que en ningún momento hubo personas retenidas, una versión que contrasta con el operativo desplegado por las autoridades desde la tarde del jueves.

Minutos antes de las 8:00 horas, Miguel "N" salió con las manos en alto y abordó una camioneta blanca acompañado por los negociadores que participaron en el diálogo.

Tras su rendición, el detenido fue trasladado a la Fiscalía de Tlalnepantla, donde será puesto a disposición del Ministerio Público.

Las autoridades informaron que el armamento que tenía en su poder fue asegurado y será integrado como evidencia dentro de la investigación.

El operativo de seguridad permanece en la zona mientras la Fiscalía mexiquense concluye las diligencias correspondientes.

El conflicto inició la tarde del jueves

De acuerdo con la información disponible, el incidente comenzó cuando Miguel "N" llegó armado a su domicilio, ubicado sobre la calle Abraham González, donde presuntamente amenazó a su esposa, sus suegros y sus tres hijos con un arma larga.

La situación provocó una amplia movilización en la que participaron al menos 25 elementos de la Guardia Civil de Tecámac, apoyados por 10 patrullas, además de personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la Fuerza de Tarea Marina Ecatepec.

Durante las negociaciones intervino Samuel Campos, director de un centro de atención a las adicciones, quien señaló que el hombre presuntamente se encontraba bajo los efectos de drogas, portaba un arma corta y un arma larga, y cambiaba constantemente de opinión respecto a entregarse.

"Está superintoxicado, tiene un arma corta y un arma larga. Dice que sí se va a entregar, pero al último cambia de opinión, defiende su vicio y está dispuesto a matarse", señaló.

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, el consumo de cristal podría estar relacionado con el estado de intoxicación que presentaba. Finalmente, tras el diálogo sostenido con las autoridades y sus familiares, Miguel "N" accedió a entregarse sin que se registraran personas lesionadas.