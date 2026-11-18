Las chapas y accesos no fueron forzados, y las grabaciones muestran que el presunto ladrón recibía indicaciones en tiempo real a través de una videollamada

Una notaría pública ubicada en este municipio fue blanco de la delincuencia este martes, luego de que sujetos sustrajeran la cantidad de $250,000 destinados al pago de impuestos.

El incidente fue descubierto por el personal del establecimiento al llegar a sus instalaciones para iniciar la jornada laboral, momento en el que se percataron del faltante y dieron aviso inmediato a las autoridades a través de la línea de emergencia 911.

Robo operado a distancia

De acuerdo con los primeros reportes policiales y el análisis de las cámaras de seguridad del inmueble, el atraco habría sido cometido por un solitario delincuente.

Llamó la atención de los investigadores que las chapas y accesos no fueron forzados, y las grabaciones muestran que el presunto ladrón recibía indicaciones en tiempo real a través de una videollamada mientras perpetraba el robo al interior de la oficina.

Esto fue lo robado

El titular del establecimiento, identificado como Miguel Tizatl Santos, confirmó ante las autoridades que el botín ascendía a $250,000 en efectivo, recurso que correspondía directamente al pago de trámites fiscales e impuestos.

Al lugar de los hechos arribaron elementos de la Policía Municipal de Zacatelco y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para tomar conocimiento de lo sucedido.

Los uniformados exhortaron al notario afectado a acudir formalmente ante la Fiscalía General del Estado para interponer la denuncia correspondiente e iniciar las indagatorias que permitan dar con los responsables.