 Hombre intenta hacer una carnita asada y provoca incendio

El intento de un individuo por organizar una carne asada en su casa se convirtió en un desastroso incendio que se volvió viral en las redes sociales. A pesar de su confianza inicial al prender el asador, todo cambió drásticamente cuando las llamas alcanzaron un bote de gasolina que, al tratar de apagar, derramó por todo el patio, desatando un voraz fuego.

En el video compartido por la cuenta de X, "México Mágico", y capturado por las cámaras de seguridad del lugar, se observa el momento en que un hombre con una camiseta blanca enciende el carbón en el asador y, para intensificar el fuego, vierte gasolina usando un pequeño tanque de plástico rojo. Sin embargo, las llamas alcanzan el recipiente, cubriéndolo por completo y provocando pánico en el individuo.

Al intentar sofocar las llamas, el hombre patea el recipiente de plástico, golpeando la mesa y haciendo que caiga el asador y el carbón en llamas, incendiando todo lo que lo rodea. Invadido por el pánico, el sujeto sale corriendo del patio delantero de su casa, que en cuestión de segundos queda totalmente cubierto por las llamas y el humo.

Aunque el lugar y la fecha del incidente son desconocidos, los comentarios no se hicieron esperar en las redes sociales. Mientras algunos internautas bromearon sobre lo ocurrido, otros destacaron los riesgos de usar gasolina en los asadores.

Comentarios como "La vida le dio una oportunidad de no matarse con la gasolina", "Como que muy brillante no fue", "Su primera carne asada", "Claramente ese no es regio", "Unos pedillos", "¿Combustible?", y "Si tienes un asador, deberás tener arena y otra cosa para extinguir el fuego" inundaron las plataformas.

¿Cómo sofocar un incendio?

Para sofocar un incendio de manera segura y eficaz, es crucial seguir estos pasos:

1. Mantén la calma: Es fundamental mantener la calma en todo momento para poder tomar decisiones adecuadas y evitar situaciones de pánico que puedan empeorar la situación.

2. Evalúa la magnitud del incendio: Antes de intentar sofocar el incendio, evalúa su magnitud y determina si es seguro intentar apagarlo. Si el fuego es demasiado grande o está fuera de control, es prioritario evacuar el área y llamar a los servicios de emergencia.

3. Utiliza un extintor: Si el incendio es pequeño y puedes controlarlo de manera segura, utiliza un extintor adecuado para el tipo de fuego que estás enfrentando. Recuerda leer las instrucciones de uso del extintor y apuntar la boquilla hacia la base de las llamas.

4. Sofoca el fuego con agua: Si el incendio es en un área pequeña y no involucra productos químicos inflamables, puedes intentar sofocarlo con agua. Utiliza un cubo o una manguera para rociar agua sobre las llamas, asegurándote de mantener una distancia segura.

5. Utiliza manta antiincendios: Las mantas ignífugas o antiincendios son útiles para sofocar pequeños incendios o para envolver a una persona en caso de que sus ropas estén en llamas. Coloca la manta sobre el fuego y presiónala para apagar las llamas.

6. Evita el uso de líquidos inflamables: Nunca intentes apagar un incendio utilizando líquidos inflamables como gasolina o alcohol, ya que pueden propagar las llamas y empeorar la situación.

7. Evacua el área si es necesario: Si el incendio no puede ser controlado o si representa un peligro para tu seguridad, evacua el área de inmediato y llama a los servicios de emergencia.

Recuerda que la seguridad personal es lo más importante en caso de un incendio. Siempre prioriza tu bienestar y el de los demás, y no dudes en pedir ayuda si la situación lo requiere.

