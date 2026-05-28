Hombre en Jalisco contrae primer caso de gusano barrenador

Autoridades estatales y federales activaron protocolos epidemiológicos y sanitarios para evitar posibles contagios o riesgos en la región

Jalisco confirmó su primer caso humano de gusano barrenador, una infección parasitaria que encendió las alertas sanitarias en la entidad y obligó a las autoridades a desplegar un cerco epidemiológico en el sur del estado.

El caso corresponde a un hombre de 47 años originario del municipio de Pihuamo, quien actualmente recibe atención médica especializada tras desarrollar una miasis causada por larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, conocida comúnmente como gusano barrenador.

Así ocurrió el contagio del primer caso humano en Jalisco

El secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, explicó que el paciente presentaba una herida en la pierna izquierda, sitio donde una mosca depositó huevecillos que posteriormente derivaron en la presencia de larvas conocidas como gusano barrenador.

Además, las autoridades señalaron que el hombre padece diabetes y un cuadro de inmunosupresión, condiciones que facilitaron el desarrollo de la infección.

El paciente fue trasladado a un hospital en Colima debido a la cercanía geográfica con su comunidad y, de acuerdo con los reportes médicos, actualmente se encuentra estable y con evolución favorable.

Activan vigilancia sanitaria y revisión de animales

Tras la detección del caso, autoridades estatales y federales activaron protocolos epidemiológicos y sanitarios para evitar posibles contagios o riesgos en la región.

Como parte de las medidas preventivas, personal del sector salud implementó un cerco sanitario en la zona donde se registró el caso, además de vigilancia epidemiológica, revisión de animales y monitoreo permanente en comunidades cercanas.

Las investigaciones preliminares apuntan a que el contagio pudo estar relacionado con contacto cercano a ganado infectado, ya que Pihuamo forma parte de una región ganadera donde previamente se habían detectado casos de gusano barrenador en animales.

Jalisco ya mantenía vigilancia por casos en ganado

Desde meses atrás, autoridades agropecuarias mantenían vigilancia en municipios del sur de Jalisco tras detectar casos activos de gusano barrenador del ganado en zonas como Pihuamo, Tecalitlán, Cuautitlán y Santa María del Oro.

El gusano barrenador es considerado una de las plagas más agresivas para animales y humanos debido a que las larvas invaden tejido vivo y provocan lesiones profundas que pueden agravarse si no reciben tratamiento oportuno.

El caso confirmado en Jalisco ocurre en medio del aumento de contagios reportados en distintas entidades del país durante 2026, situación que mantiene bajo alerta a autoridades sanitarias y agropecuarias por el riesgo de propagación.