Hombre de 29 años asesina a su novia de 15 años en Zacatecas

La mañana de este martes, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Zacatecas fue escenario del asesinato de una adolescente de 15 años, a manos de su pareja sentimental, un hombre de 29 años, quien también asesinó a los padres de la menor.

Los hechos comenzaron a reportarse cerca de las 9:00 horas, cuando la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas atendió un reporte de actividad delictiva en un domicilio de la comunidad de San Jerónimo, en el municipio de Guadalupe.

Al arribar al lugar, las autoridades confirmaron el hallazgo de un hombre y una mujer, padres de la adolescente, quienes presentaban heridas por arma blanca.

Tras el primer hallazgo, se desplegó un operativo de búsqueda para dar con el agresor y fue alrededor de las 14:00 horas, cuando el fiscal general de Justicia, Cristian Camacho, informó a través de un comunicado oficial sobre la captura de Diego “N”, de 29 años de edad y originario del Estado de México.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, Diego “N” atacó a los padres de la menor con un arma blanca, causándoles la muerte; durante la agresión, también hirió a la joven de 15 años, quien era su pareja, para posteriormente privarla de la libertad y huir con ella.

Aunque se logró la detención del sujeto en el mismo municipio, las autoridades localizaron el cuerpo sin vida de la adolescente, confirmando así el triple crimen.

El caso de la menor ha sido clasificado inmediatamente como feminicidio, mientras que las muertes de los padres se investigan como homicidio calificado.

El Fiscal declaró que tanto la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Mujer, como la de Alto Impacto están trabajando coordinadamente para procesar al detenido.

"No permitiremos que ninguna mujer sea violentada y, asimismo, llevaremos ante los tribunales a los responsables por estos hechos que tanto laceran y lastiman el pleno desarrollo de la sociedad zacatecana", sentenció el Fiscal.

En las próximas horas, Diego “N” será presentado ante los tribunales para responder por los delitos de feminicidio y homicidio calificado.