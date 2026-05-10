Hombre acosa a menor de edad en tienda de Guadalajara

Habitantes de la colonia San Elena de la Cruz solicitaron la intervención inmediata de la Fiscalía de Jalisco y de la Policía Municipal para esclarecer el caso.

Un presunto caso de acoso contra una menor de edad ocurrido dentro de una tienda de abarrotes en Guadalajara generó indignación en redes sociales, luego de que cámaras de seguridad captaran el momento en que un hombre aparentemente realiza tocamientos indebidos a la víctima.

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de mayo en un comercio ubicado en la colonia San Elena de la Cruz, en Guadalajara, Jalisco. El video comenzó a circular en plataformas digitales durante las últimas horas y provocó llamados para localizar al presunto responsable.

En las imágenes se observa a la menor ingresar al establecimiento para realizar una compra mientras la encargada del local atendía otras actividades. En ese momento, el sujeto se aproxima y presuntamente aprovecha la distracción para cometer la agresión.

Video muestra reacción de la menor tras el presunto abuso

La grabación de seguridad muestra que, después del contacto, la niña permanece inmóvil por algunos segundos y posteriormente rompe en llanto dentro del establecimiento. El hombre abandona el lugar mientras la menor permanece afectada por lo ocurrido.

Las imágenes se viralizaron rápidamente en grupos vecinales y redes sociales, donde usuarios compartieron fotografías y datos del presunto agresor con la intención de ayudar a identificarlo.

Algunas publicaciones señalan que el hombre sería repartidor por aplicación y que frecuentaría otros comercios de la zona, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Un repartidor de DiDi tocó de manera inapropiada a una menor de edad en una tienda ubicada en la colonia Santa Elena de la Cruz, aquí en Guadalajara.



Hay que localizar a este puerco. Compartan.🤬 pic.twitter.com/FAkIf9b1DA — Sergio 🇫🇷 (@Seergiot3ck) May 9, 2026

Vecinos exigen intervención de autoridades en Guadalajara

Habitantes de la colonia San Elena de la Cruz solicitaron la intervención inmediata de la Fiscalía de Jalisco y de la Policía Municipal para esclarecer el caso y determinar la situación legal del señalado.

En comentarios difundidos en redes sociales, usuarios pidieron reforzar la vigilancia en la zona y aplicar sanciones para evitar nuevas agresiones contra menores de edad.

Hasta el momento, la Fiscalía del Estado de Jalisco no ha informado si existe una denuncia formal ni ha confirmado la identidad del presunto agresor.