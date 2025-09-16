¡Histórico! Sheinbaum celebra su primer Grito de Independencia

Como es tradición de su administración, la presidenta de México resaltó el papel de la mujer en la Independencia y la sociedad, que por años las invisibilizó

México vivió un momento histórico, pues por primera vez en 115 años, el Grito de Independencia fue realizado por una mujer: la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Así fue el espectáculo previo al Grito de Independencia

La celebración arrancó sobre la monumental plancha del Zócalo capitalino pasadas las 20:30 horas con un número de danza prehispánica, a la que le siguió un popurrí de mariachi y una muestra de charrería, el llamado "deporte nacional", para calentar motores de lo que fue gran evento.

En medio del popurrí se recordó que 2025 fue designado como el Año de la Mujer Indígena en México, por lo que se dedicó la famosa canción de "Cielito Lindo", una de las más populares del género.

Tras esta presentación, a las 21:30 inició la participación de La Arrolladora, desatando la locura frente al Palacio de Gobierno. Además de algunos de sus grandes éxitos, la agrupación rindió homenaje a Alberto Aguilera Valadez, más conocido como Juan Gabriel, con la interpretación de "Así Fue". Casi para cerrar su participación, el elenco interpretó una versión banda de "México Lindo y Querido".

Claudia Sheinbaum y un momento para la historia

Todo comenzó con la tradicional caminata de la presidenta, quien estuvo acompañada de su esposo, Jesús María Tarriba. Ambos se colocaron frente al retrato de María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador, más conocida como Leona Vicario, una de las mujeres destacadas dentro del movimiento independentista.

Posteriormente, se realizó la entrega de la bandera nacional hacia la presidenta de México, de manos de una escolta conformada únicamente por mujeres cadetes del Heroico Colegio Militar, algo nunca visto durante este evento; que fue encabezado por la primera comandanta suprema de las Fuerzas Armadas.

Sheinbaum y la visibilización de la mujer en el Grito

Una vez posicionada en el balcón de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo resaltó la participación de la mujer, no solo en el movimiento independentista, sino de la conformación de la patria a lo largo de los años.

Estos fueron los ¡viva! de Sheinbaum

Viva independencia nacional. Viva Miguel Hidalgo y Costilla. Viva Josefa Ortiz Téllez-Girón (Josefa Ortiz de Domínguez). Viva José María Morelos y Pavón. Viva Leona Vicario. Viva Ignacio Allende, Viva Gertrudis Bocanegra. Viva Vicente Guerrero. Viva Manuela Molina. Viva las heroínas anónimas de la Independencia, Vivan los héroes y heroínas que nos dieorn patria. Viva las mujeres indígenas. Viva los migrantes. Viva la dignidad del pueblo de Mexico. Viva la libertad y igualdad. Viva la democracia. Viva la justicia. Viva México lindo independiente y soberan; todo rematado con un triple Viva México.

Finalmente, la presidenta de México tocó la misma campana que fue utilizada por Miguel Hidalgo para levantar en armas al pueblo, que 2015 años después se conoce como los Estados Unidos Mexicanos y ondéo el lábar patrio en todo su esplendor; para rematar entonando el himno nacional.