Hijos de mexicano fallecido por ICE exigen justicia al Congreso

Los hijos insistieron en que la muerte de su padre no debe convertirse en una disputa partidista, sino en un llamado al Congreso para garantizar justicia

Los hijos de Lorenzo Salgado Araujo, inmigrante mexicano que murió durante un operativo migratorio en Houston, pidieron este viernes al Congreso de Estados Unidos una investigación independiente y medidas que impidan que otras familias enfrenten hechos similares.

La exigencia fue presentada durante un foro público de supervisión celebrado en el Condado Harris, donde los familiares calificaron como “innecesaria y violenta” la muerte del trabajador de 52 años, ocurrida el pasado 7 de julio después de que un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) disparara contra él.

Familia exige respuestas por la muerte de Lorenzo Salgado

Ronaldo Salgado, uno de los hijos de la víctima, cuestionó ante los legisladores cuántas familias más deberán sufrir antes de que existan respuestas y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

“¿Cuántos más de nuestros padres tienen que morir, cuántos niños más tienen que estar a la espera de respuestas, cuántas esposas tienen que sufrir por la muerte de su pareja?”, expresó.

Salgado Araujo llevaba más de 30 años viviendo en Estados Unidos y se dirigía a trabajar en una obra de construcción cuando su camioneta fue interceptada por agentes migratorios en un sector predominantemente latino de Houston.

Las autoridades federales sostienen que el mexicano intentó utilizar el vehículo para embestir a los oficiales, versión rechazada por sus familiares y por quienes viajaban con él. La ausencia de cámaras corporales entre los agentes involucrados ha incrementado los cuestionamientos sobre las circunstancias del tiroteo.

Piden una investigación independiente y acceso a las pruebas

La familia solicitó que las indagatorias se realicen con plena cooperación de las autoridades federales y que todas las evidencias sean entregadas a los investigadores locales, incluida la identidad del agente que realizó los disparos.

El fiscal de distrito del Condado Harris, Sean Teare, también advirtió que su oficina no ha recibido información esencial para esclarecer el caso, lo que dificulta determinar si el uso de la fuerza estuvo justificado.

Los familiares pidieron además la liberación de los tres testigos que viajaban en la camioneta: Daniel Tirado Pantoja, José Trinidad Rojas Pliego y Víctor Hugo Salgado, hermano de la víctima, quienes permanecen bajo custodia migratoria.

“Deportarlos y no garantizar su seguridad es un encubrimiento”, afirmó Ronaldo Salgado.

Congresistas reclaman respuestas a ICE

El foro fue encabezado por la representante de Texas Sylvia García; Bennie Thompson, integrante de mayor rango de la bancada demócrata en el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, y Adriano Espaillat, presidente del Caucus Hispano del Congreso.

Durante la sesión se abordaron las preocupaciones por los operativos federales de inmigración que habrían dejado al menos tres extranjeros muertos durante julio, así como la necesidad de establecer reglas más estrictas sobre el uso de la fuerza y la utilización de cámaras corporales.

García señaló que legisladores demócratas enviaron seis comunicaciones, respaldadas en conjunto por 180 firmas, al Departamento de Seguridad Nacional y a ICE para solicitar información sobre tiroteos y otras actuaciones migratorias, pero aseguró que hasta el momento no han recibido respuesta.

Representantes de ambas dependencias fueron invitados al encuentro, aunque no asistieron. Para los organizadores, el foro representa el inicio de un proceso de transparencia y rendición de cuentas que podría derivar en propuestas legislativas para esclarecer las muertes relacionadas con operativos migratorios y prevenir nuevos casos.

Los hijos de Salgado insistieron en que la muerte de su padre no debe convertirse en una disputa partidista, sino en un llamado al Congreso para garantizar justicia, proteger a los testigos y evitar que tragedias semejantes vuelvan a repetirse.