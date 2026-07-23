Hija de Ernesto Ruffo pide ayuda a EUA en el caso de su padre

Ruffo Sánchez, quien tiene ciudadanía estadounidense, se presentó en la embajada para entregar un documento en el que denunció ser víctima de hostigamiento

Verónica Ruffo Sánchez, hija del exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, acudió a la Embajada de Estados Unidos en México para solicitar respaldo institucional ante lo que calificó como un acoso continuo en contra de su familia tras la detención del exmandatario.

Ruffo Sánchez, quien cuenta con la ciudadanía estadounidense, se presentó en la sede diplomática para entregar un documento en el que denunció ser víctima de hostigamiento en los últimos días por defender la causa de su padre, quien actualmente se encuentra privado de la libertad en el Penal del Altiplano por presuntas acusaciones vinculadas al delito de huachicol fiscal.

"Cortina de humo" para desviar atención, acusa Somos México

A través de sus canales oficiales, el partido político de reciente creación Somos México —del cual Ruffo Appel forma parte como integrante del Consejo Consultivo— difundió un video que muestra el momento en que Verónica Ruffo entrega el escrito ante la representación estadounidense.

La dirigencia de la organización política reiteró su respaldo al exgobernador y calificó el proceso legal como un acto de persecución política coordinado desde el Ejecutivo federal.

De acuerdo con Somos México, el encarcelamiento del político representa "una cortina de humo que pretende distraer la atención pública del escándalo que han generado en Baja California las grabaciones de la gobernadora Marina del Pilar".

Asimismo, la fuerza política acusó a las autoridades estatales y federales de intentar desviar el foco mediático de señalamientos de corrupción y supuestos vínculos con el crimen organizado que involucran a funcionarios y gobernadores afines al régimen, citando explícitamente el caso de Rubén Rocha Moya.