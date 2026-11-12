Hieren a niña de 3 años durante ataque armado en Ciudad Obregón

Una menor y dos adultos fueron lesionados durante una agresión a balazos en el fraccionamiento Hacienda El Dorado, en Cajeme, Sonora

Una niña de apenas tres años y dos adultos resultaron lesionados durante un ataque armado registrado la noche del martes 10 de noviembre en Ciudad Obregón, municipio de Cajeme, Sonora.

La agresión ocurrió en el fraccionamiento Hacienda El Dorado, en el cruce de las calles Pajares y Valle del Pascola, donde se reportaron detonaciones de arma de fuego que movilizaron a elementos de seguridad y cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, las personas heridas fueron identificadas como Sheila, de 29 años; Felipe, de 30, y una menor de tres años. Los tres recibieron atención prehospitalaria de paramédicos de la Cruz Roja y posteriormente fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Localizan casquillos en el lugar de la agresión

Tras el reporte de los disparos, elementos de las corporaciones de seguridad acudieron al sitio y resguardaron el área para permitir el desarrollo de las primeras diligencias.

Durante la inspección de la escena, las autoridades localizaron y aseguraron diversos casquillos percutidos, los cuales quedaron como indicios para las investigaciones sobre el ataque.

Personal pericial recopiló evidencias en el lugar con el propósito de contribuir al esclarecimiento de los hechos y establecer cómo ocurrió la agresión.