Hieren a excandidato por alcaldía de Chicontepec tras ataque

Uno de los aspectos que más llamó la atención tras el ataque es que Noel Torres Martínez ya había denunciado situaciones de inseguridad anteriormente

El excandidato del PRI a la alcaldía de Chicontepec, Noel Torres Martínez, fue atacado a balazos en la zona centro de este municipio ubicado al norte de Veracruz, hecho que provocó una intensa movilización policiaca y momentos de tensión entre comerciantes y habitantes de la región.

La agresión ocurrió durante la tarde del lunes sobre la avenida Adolfo López Mateos, una de las principales vialidades de la cabecera municipal, donde sujetos armados interceptaron al político y dispararon en múltiples ocasiones antes de escapar.

Testigos reportaron que las detonaciones provocaron pánico entre personas que se encontraban en el sector comercial, mientras algunos negocios cerraron de manera momentánea y transeúntes buscaron resguardarse.

Exaspirante priista resultó herido tras el ataque

De acuerdo con los primeros reportes, Torres Martínez sufrió heridas presuntamente en el hombro y brazo, por lo que fue auxiliado por cuerpos de emergencia y posteriormente trasladado a un hospital de la región.

Versiones difundidas señalan que los agresores viajaban en motocicleta y lograron escapar tras el ataque armado.

Luego de la agresión, elementos de seguridad estatal y municipal desplegaron un operativo en calles y accesos carreteros de Chicontepec para intentar localizar a los responsables.

Incluso, algunos reportes indican que durante la huida los atacantes habrían arrojado “ponchallantas” para dificultar la persecución de las patrullas.

El político ya había sido víctima de otro atentado

Uno de los aspectos que más llamó la atención tras el ataque es que Noel Torres Martínez ya había denunciado situaciones de inseguridad anteriormente.

Durante el pasado proceso electoral en Veracruz, cuando contendió por la presidencia municipal de Chicontepec, el político presuntamente también fue víctima de otro atentado, situación que volvió a generar preocupación por la violencia política en municipios de la región norte del estado.

El caso ocurre además en un contexto de creciente tensión e inseguridad que ha afectado a actores políticos, candidatos y funcionarios locales en distintas zonas del país.

Tras conocerse la agresión, el PRI en Veracruz emitió un posicionamiento en el que condenó el ataque y exigió a las autoridades estatales reforzar las condiciones de seguridad.

Dirigentes priistas solicitaron que la Fiscalía General del Estado de Veracruz realice una investigación para esclarecer lo ocurrido y castigar a los responsables.

También advirtieron que la violencia política no puede normalizarse en Veracruz, especialmente en municipios donde anteriormente ya se habían reportado amenazas y agresiones contra figuras públicas.