Hernán Bermúdez Requena es vinculado a proceso

El exsecretario de Seguridad de Tabasco, presunto líder de La Barredora, fue vinculado a proceso por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro

El exsecretario de Seguridad de Tabasco Hernán Bermúdez Requena, conocido como “El Abuelo” y señalado como presunto líder de la organización criminal La Barredora, fue vinculado a proceso por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

La determinación fue tomada por un juez de control del fuero común en Tabasco, durante una audiencia realizada de manera remota y enlazada por videoconferencia con el Centro Federal de Readaptación Social No. 1. El Altiplano, en el Estado de México, donde Bermúdez permanece recluido tras su expulsión de Paraguay.

Con la resolución, el juez estableció el plazo de tres meses para la investigación complementaria y ordenó que el imputado continúe su proceso bajo reclusión en el penal de máxima seguridad.

Bermúdez Requena aún tiene cargos que enfrenta en el ámbito federal, ya que permanece vigente una orden de aprehensión por delincuencia organizada, solicitada por la Fiscalía General de la República, la cual deberá desahogarse en una audiencia aparte ante un juez de control federal.