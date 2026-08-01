Hermano de 'El Mencho' se declara culpable de narcotráfico en EUA

Las autoridades estadounidenses acusaron a Oseguera de traficar cocaína y metanfetamina a EUA para carteles mexicanos durante unas dos décadas

Antonio Oseguera Cervantes, hermano de 'El Mencho', y que fue extraditado a Estados Unidos a principios de 2025, se declaró este viernes culpable de conspiración para cometer narcotráfico y uso de armas.

Según un comunicado del Departamento de Justicia, Oseguera, de 67 años y originario de Michoacán, recibirá su sentencia el próximo 13 de noviembre y afronta una pena mínima de 15 años de prisión y una máxima de dos cadenas perpetuas consecutivas.

Las autoridades estadounidenses acusaron a Oseguera de traficar cocaína y metanfetamina a EUA para carteles mexicanos durante unas dos décadas, primero para el Cartel Milenio y después para el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por su hermano.

Los cargos de los que se declaró culpable son conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína y 500 gramos o más de metanfetamina destinados a EUA, así como uso, porte y posesión de arma de fuego para ese delito.

Oseguera fue extraditado de México a EUA en febrero de 2025 junto a otros 28 destacados narcotraficantes de los principales carteles mexicanos que estaban ya presos en el país vecino, como parte de un acuerdo entre sus gobiernos.