Hermana de alumna española asesinada en Morelos rompe el silencio

Su meta es que la partida de su hermana sirva para alzar la voz e impulsar cambios estructurales en la seguridad de los estudiantes

El asesinato de Claudia Tacoronte, una joven de 21 años originaria de Gran Canaria, España, ha dejado un profundo dolor entre sus seres queridos.

Sin embargo, en medio del duelo, su hermana Laura Tacoronte decidió romper el silencio con un mensaje claro: la historia de Claudia no debe quedar reducida al crimen ni al titular de una tragedia.

Claudia había viajado a México para realizar un intercambio académico e integrarse a la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y con apenas tres semanas residiendo en Cuautla, ocurrió la agresión.

Según el relato de su hermana, un sujeto intentó despojarla de su teléfono celular; al intentar huir, el agresor la persiguió y la apuñaló en repetidas ocasiones.

La Fiscalía General del Estado de Morelos investiga el caso bajo el protocolo de feminicidio. Este crimen se suma a una reciente serie de actos violentos que han cobrado la vida de otras estudiantes vinculadas a la UAEM —como Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes—, situaciones que han detonado protestas y paros académicos para exigir garantías de seguridad.

Más que un número

Pese a la brevedad de su estancia, Laura destaca que su hermana logró construir lazos significativos en el país. Claudia participaba en actividades de voluntariado, hizo amistades cercanas y se encontraba feliz y arropada por la comunidad local.

"De verdad no quiero que recordemos a Claudia simplemente como 'la chica de 21 años que asesinaron en México'", expresó Laura, enfatizando la importancia de preservar la memoria de la mujer alegre y comprometida que fue en vida.

Respecto a las críticas sobre la violencia en la región, Laura aclaró que sus señalamientos no buscan atacar a México ni a su población, sino canalizar el dolor para generar conciencia.

Su meta es que la partida de su hermana sirva para alzar la voz, impulsar cambios estructurales en la seguridad de los estudiantes y evitar que más familias pasen por una pérdida similar.