Helicóptero de Seguridad Pública Chihuahua es atacado a balazos

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque se habría perpetrado presuntamente con un fusil calibre .50, dejando como saldo a un elemento policial lesionado

Un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado fue blanco de una agresión con armas de fuego mientras realizaba labores de vigilancia en la zona rural que comprende los municipios de Coyame y Ojinaga.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque se habría perpetrado presuntamente con un fusil calibre .50, dejando como saldo a un elemento policial lesionado.

Tras el impacto, la aeronave, que presentó múltiples perforaciones por proyectil de arma de fuego, tuvo que interrumpir su recorrido de supervisión para retornar de emergencia hacia el Aeropuerto Internacional Roberto Fierro, en Chihuahua capital.

El traslado del oficial herido se realizó de manera aérea a bordo de la misma unidad. Alrededor del mediodía, el helicóptero aterrizó en la terminal aérea, desde donde el elemento fue movilizado de inmediato para recibir atención médica en el Hospital Ángeles.

La Secretaría de Seguridad Pública precisó que el agente hospitalizado cumplía funciones como observador aéreo al momento de la agresión. Por su parte, el piloto y los demás integrantes de la tripulación resultaron ilesos.

Ante esta agresión, la corporación estatal desplegó un operativo especial en la región para reforzar la vigilancia en la zona, atender la situación de emergencia y dar con el paradero de los responsables del ataque.