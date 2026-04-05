Héctor Alonso Romero asume Aduanas tras relevo de Marín

En sustitución de Marín, fue designado Héctor Alonso Romero Gutiérrez, quien anteriormente encabezaba la Agencia de Transformación Digital

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este miércoles que Rafael Marín dejó su cargo como director de la Agencia Nacional de Aduanas, al recordar que desde un inicio el propio funcionario había planteado permanecer únicamente un año en el puesto.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que Marín incluso se mantuvo un poco más del tiempo acordado, cumpliendo con el compromiso que había asumido al inicio de la administración.

Nuevo encargo para Rafael Marín

Tras su salida de la Agencia Nacional de Aduanas, el exfuncionario será enviado a Yucatán, donde podría desempeñarse como delegado de Programas para el Bienestar o integrarse a la Secretaría de Gobernación.

La presidenta descartó que el relevo esté relacionado con aspiraciones políticas o con un desempeño deficiente, como señalaron algunas versiones en medios.

"No es por motivos electorales ni por un mal papel; al contrario, realizó un trabajo extraordinario", afirmó.

Resultados en recaudación aduanera

Sheinbaum destacó que la gestión de Marín fue positiva, particularmente por el aumento significativo en la recaudación aduanera durante 2025.

De acuerdo con los datos oficiales, el país registró un incremento real de 15.5% en los ingresos provenientes de aduanas, a pesar de que las operaciones totales disminuyeron en 2.3% en ese mismo periodo.

Nombran a nuevo titular de Aduanas

En sustitución de Marín, fue designado Héctor Alonso Romero Gutiérrez, quien anteriormente encabezaba la Agencia de Transformación Digital y participó en la modernización tecnológica de las aduanas.

La presidenta detalló que el nuevo titular cuenta con formación en finanzas y mercados energéticos por la Universidad de Edimburgo, además de estudios en desarrollo sostenible por el Tecnológico de Monterrey y especialización en competencia económica por el CIDE.

Entre sus principales responsabilidades estarán fortalecer la recaudación, así como continuar con los procesos de digitalización e incorporación de nuevas tecnologías en el sistema aduanero.

Contexto y retos en las aduanas

Durante el último año, los recintos aduanales estuvieron en el centro del debate público debido a la detección de redes de tráfico ilegal de combustible, conocido como huachicol fiscal.

Este fenómeno ha representado uno de los principales desafíos para las autoridades, que buscan reforzar los mecanismos de control y vigilancia en las aduanas del país.