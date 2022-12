Hay avances en investigación de atentado contra Ciro: AMLO

El presidente López Obrador envió su solidaridad al periodista Ciro Gómez Leyva por el atentado que sufrió anoche y dijo que el delito no quedará impune

Por: Patricia Agüero

Diciembre 16, 2022, 8:32

El presidente Andrés Manuel López Obrador dedicó el comienzo de su conferencia de prensa matutina al atentado sufrido por el periodista Ciro Gómez Leyva.



El mandatario federal dijo que es reprobable que se atente contra la vida de una persona y en este caso contra Ciro Gómez Leyva por ello expresó su solidaridad y apoyo al periodista.



'Quiero enviar mi solidaridad, mi apoyo a Ciro Gómez Leyva que ayer fue víctima de un atentado. Afortunadamente no hubo consecuencias fatales, graves y lo celebramos porque es un periodista, un ser humano', expresó el presidente.



López Obrador indicó que ya hay avances en la investigación que llevan a cabo las autoridades de la Ciudad de México sobre el atentado.



'Tengo información que se está haciendo la indagatoria, desde anoche se está llevando la investigación, le corresponde a la CDMX y ya tienen un avance, ya tienen la identificación de una moto, de un vehículo', señaló.



El presidente expresó que a pesar de que tiene notorias diferencias con el periodista, mismas que van a seguir teniendo le envía su solidaridad.



'Que no quede ningún atentado, ningún crimen sin castigo, vamos a darle seguimiento a este y lo más importante es expresar nuestra solidaridad, decirle a Ciro que no está solo y esto lo hago por convicción.



La noche de ayer jueves Ciro Gómez Leyva denunció públicamente que fue víctima de un atentado en dónde claramente querían matarlo.