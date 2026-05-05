Hasta donde tengo entendido sigue en Sinaloa: Harfuch sobre Rocha

El secretario de seguridad refrendó su compromiso con la seguridad en el estado de Sinaloa, además de que se brindará todo el apoyo a la gobernadora interina

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cuenta con servicio de seguridad, pero no se tienen detalles de que exista alguna amenaza contra su persona.

"Hasta donde tengo entendido sigue aquí en Sinaloa".

Durante la conferencia de prensa, García Harfuch aclaró que algunos gobernadores pueden solicitar este apoyo por parte de las fuerzas federales.

"Algunos gobernadores o exgobernadores cuando salen, solicitan medidas de seguridad. En este caso no fue una solicitud, sino se recomendó también que tuviera un cuerpo de seguridad. No es ningún dispositivo grande No tenemos ningún indicio, ni ningún dato de que pueda ser atacado o si quiera que tenga alguna amenaza".

El secretario de seguridad refrendó su compromiso con la seguridad en el estado de Sinaloa, además de que se brindará todo el apoyo a la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla.

Detalló que el Gabinete de Seguridad tiene tres prioridades: reducir la incidencia delictiva, detener a generadores de violencia y fortalecer las instituciones que protegen a la población.

"El Gobierno de México está presente. No se va a retirar y trabajará todos los días por la seguridad de las familias sinaloenses."

Aseguró que desde el mes de septiembre del 2024, la violencia se incrementó por el conflicto entre organizaciones criminales, que según registros periodísticos señalan que esto coincide con la disputa desatada tras la entrega de Ismael "El Mayo" Zambada a las autoridades estadounidenses por uno de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

"Desde septiembre del 2024, se registró un incremento en la violencia derivado de la disputa entre grupos criminales. Por eso, desde el primer momento, el Gabinete de Seguridad reforzó de manera inmediata y permanente la presencia en Sinaloa."

Detalló que se desplegaron capacidades de investigación, operación e inteligencia para detener a generadores de violencia, además de aumentar el despliegue de elementos en la entidad con tareas operativas y el diálogo entre diversos sectores de la población.

El titular de la Secretaría de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, afirmó que en la Estrategia de Seguridad en Sinaloa se desplegaron 13,300 efectivos de unidades operativas, 2,732 efectivos de Fuerzas Especiales, 2,017 vehículos y 48 aeronaves.

Mientras que en la División de Sinaloa en seis sectores y seis áreas de Culiacán, las cuales dieron como resultado el decomiso de 26 toneladas de droga aseguradas, 1,506 personas detenidas, incluidos 14 delincuentes generadores de violencia prioritarios.

Más de 2,300 personas detenidas por delitos de alto impacto

El secretario de Seguridad aseguró que desde el primero de octubre de 2024 al 15 de abril de 2026, alrededor de 2,400 personas fueron detenidas por delitos de alto impacto.

En los operativos, se llevó a cabo el aseguramiento de: