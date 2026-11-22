El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, expresó sus condolencias por la muerte de cuatro elementos del Ejército Mexicano durante el operativo en Guasave, Sinaloa, que permitió la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”, presunto líder de la organización criminal de los Beltrán Leyva.

A través de un mensaje, el funcionario reconoció el valor y heroísmo de los militares fallecidos y manifestó su solidaridad con sus familiares y compañeros de armas. También señaló que el grupo armado intentó impedir la detención de su jefe, lo que derivó en un enfrentamiento en el que murieron siete presuntos agresores.

“A sus familias y compañeros de armas les expresamos nuestras más sentidas condolencias. Su valentía y heroísmo merecen el reconocimiento de todo México”, expresó García Harfuch.

Lamentamos profundamente la muerte de militares del Ejército Mexicano @Defensamx1 . A sus familias y compañeros de armas les expresamos nuestras más sentidas condolencias Su valentía y heroísmo merecen el reconocimiento de todo México. El grupo armado intentó impedir la captura de su jefe. En el enfrentamiento murieron siete agresores. Se aseguraron, entre otras armas, un fusil calibre .50, un lanzagranadas y dos granadas de mano. Esta operación es una muestra contundente del combate a la impunidad. Son estos grupos criminales los que, con su violencia, ponen en riesgo la vida y la tranquilidad de las familias de Sinaloa y de todo México — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 21, 2026

Enfrentamiento dejó siete presuntos agresores muertos

De acuerdo con el informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), durante la intervención fueron detenidos ocho presuntos integrantes de la organización delictiva, incluidos Fausto Isidro “N”, Germán “N”, alias “Serafín”, y José “N”. Otros cinco quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, Sinaloa.

Entre estos últimos se encuentra Pánfilo “N”, identificado como primo hermano de “Chapo Isidro” y presunto operador logístico del grupo criminal.

La dependencia detalló que, además de los siete agresores fallecidos, se aseguraron diversas armas y equipo, entre ellos un fusil Barret calibre .50, 10 armas de distintos calibres, un lanzagranadas, dos granadas de mano, cargadores, cartuchos, equipo táctico, presunta droga y dinero.

Hasta el momento del informe, las autoridades no tenían registro de personas ajenas a los hechos que hubieran resultado afectadas durante la operación.

Trasladan a “Chapo Isidro” y dos presuntos operadores a la CDMX

La Defensa informó que Fausto Isidro “N”, señalado como jefe de la organización de los Beltrán Leyva y aliado de la facción de “Los Mayos”, fue trasladado a la Ciudad de México junto con Germán “N”, su primo y presunto segundo al mando, y José “N”, identificado como su cuñado y supuesto operador financiero.

Los tres arribaron a la capital a las 5:20 horas de este sábado 21 de noviembre, a bordo de una aeronave de transporte militar. Posteriormente fueron llevados a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica.

Cuatro militares murieron cuando se dirigían a reforzar la seguridad

La Secretaría de la Defensa Nacional precisó que los cuatro elementos fallecidos pertenecían a unidades regulares de infantería del Ejército Mexicano y se trasladaban para reforzar la seguridad en el municipio de Guasave cuando fueron alcanzados por la violencia desatada durante el operativo.

La institución expresó sus condolencias a los familiares de los militares y aseguró que mantendrá un acompañamiento cercano y permanente, además de brindarles el apoyo institucional correspondiente.

Por su parte, García Harfuch sostuvo que la operación representa una acción contra la impunidad y señaló que la violencia de estos grupos criminales pone en riesgo la vida y tranquilidad de las familias de Sinaloa y del resto del país.

“Esta operación es una muestra contundente del combate a la impunidad”, afirmó el secretario, quien también reconoció la labor de las fuerzas federales que participaron en la captura.

La Defensa indicó que, mediante estas acciones, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana reafirman el compromiso del Gobierno federal de combatir las actividades de la delincuencia organizada y proteger la seguridad de la población.