Harfuch: Jalisco está bajo control tras la caída de 'El Mencho'

El funcionario aseguró que a dos meses del operativo en el que murió Nemesio Oseguera, no se han registrado nuevos hechos violentos

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, informó este martes que no se han registrado nuevos hechos violentos en Jalisco a dos meses del operativo en el que murió Nemesio Oseguera, alias “el Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y aseguró que continúan los patrullajes permanentes en la entidad.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario destacó que no solo en Puerto Vallarta, sino en todo el estado, no se han presentado incidentes relacionados con ese suceso.

Violencia contenida tras operativo

García Harfuch recordó que en las primeras horas posteriores al operativo se registraron disturbios, bloqueos carreteros, quema de vehículos y actos violentos protagonizados por grupos armados. Sin embargo, indicó que en un lapso de 72 horas la situación fue controlada.

Desde entonces, aseguró, no se ha detectado ningún repunte de violencia vinculado a ese hecho, mientras que las autoridades mantienen vigilancia constante en distintas zonas del estado.

Investigaciones y detenciones en curso

El titular de Seguridad también señaló que continúan las indagatorias contra los responsables de los actos vandálicos registrados ese día, incluyendo la quema de vehículos y establecimientos. Añadió que ya se han realizado varias detenciones, aunque no ofreció mayores detalles.

Operativo contra el líder del CJNG

El pasado 22 de febrero, fuerzas federales llevaron a cabo un despliegue en Tapalpa, Jalisco, con apoyo de inteligencia militar, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República, con el objetivo de capturar a “el Mencho”, considerado uno de los criminales más buscados en México y Estados Unidos.

Según la versión oficial, elementos del Ejército fueron atacados durante la operación, repelieron la agresión y el líder criminal murió mientras era trasladado por vía aérea a la Ciudad de México tras resultar gravemente herido.

Ese mismo día, la caída del capo provocó una serie de reacciones violentas en distintos puntos de Jalisco y otras regiones del país, con bloqueos e incendios.

Jalisco, sede mundialista

En este contexto, Guadalajara, capital del estado, se prepara para ser una de las sedes en México del próximo Mundial de Fútbol que se celebrará en junio.