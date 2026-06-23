Harfuch informa decomiso de cocaina en Tlaxcala y Guerrero

Las autoridades federales señalaron que este tipo de acciones forman parte de la estrategia para frenar el tráfico de drogas

Autoridades federales aseguraron más de 3 toneladas de cocaína en operativos realizados en Tlaxcala y Guerrero, como parte de distintos despliegues coordinados contra el tráfico de drogas.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las acciones permitieron evitar que alrededor de 6 millones de dosis llegaran a las calles, además de generar una afectación económica a la delincuencia organizada.

En Tlaxcala, personal de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ejecutó una orden de cateo que derivó en el aseguramiento de 900 paquetes de cocaína.

De acuerdo con la información difundida por García Harfuch, la droga tenía un peso aproximado de una tonelada. Durante la intervención también fueron asegurados armamento y equipo táctico.

Personal de @SEMAR_mx, @FGRMexico y @SSPCMexico ejecutaron una orden de cateo en Tlaxcala, donde aseguraron 900 paquetes de cocaína, con un peso aproximado de una tonelada, además de armamento y equipo táctico.

Asimismo, en operaciones marítimas encabezadas por @SEMAR_mx en… pic.twitter.com/aNPVGSp6lz — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) June 22, 2026

Marina decomisa más de 2.1 toneladas en Guerrero

De manera paralela, en operaciones marítimas encabezadas por la Secretaría de Marina en Guerrero, fueron aseguradas más de 2.1 toneladas de cocaína.

Durante estas acciones, las autoridades detuvieron a cinco personas, quienes quedaron a disposición de las instancias correspondientes para continuar con las investigaciones.

Los decomisos reflejan la operación simultánea de grupos criminales en distintos frentes: por un lado, centros de almacenamiento y posible distribución en tierra; por otro, rutas marítimas utilizadas para el traslado de cargamentos de droga por el Pacífico mexicano.

En conjunto, los despliegues permitieron asegurar más de 3 toneladas de cocaína, además de armamento, equipo táctico y personas presuntamente vinculadas con estas operaciones.

Marina supera 73 toneladas aseguradas en mares mexicanos

García Harfuch destacó que, con estos resultados, durante la presente administración la Secretaría de Marina ha asegurado más de 73 toneladas de cocaína en mares mexicanos.

Las autoridades federales señalaron que este tipo de acciones forman parte de la estrategia para frenar el tráfico de drogas, debilitar las finanzas de las organizaciones criminales y reducir la disponibilidad de sustancias ilícitas en el país.