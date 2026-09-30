Harfuch fortalece diálogo en seguridad con sector canadiense

El encuentro se desarrolló mientras el sector empresarial canadiense promueve una mayor integración económica en América del Norte

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se reunió este martes con representantes del Consejo Empresarial de Canadá para dialogar sobre la estrategia de seguridad de México y su relación con el desarrollo económico y la inversión.

La delegación canadiense estuvo encabezada por Goldy Hyder, presidente y director ejecutivo del organismo que reúne a líderes de algunas de las principales empresas de ese país.

Durante el encuentro se abordaron los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad, así como las acciones emprendidas para fortalecer la cooperación bilateral y generar condiciones de mayor certidumbre para las compañías canadienses con operaciones o proyectos en territorio mexicano.

Hoy nos reunimos con representantes del @BizCouncilofCan, encabezados por su presidente y CEO, @goldyhyder, con quienes dialogamos sobre el fortalecimiento de la cooperación entre México y Canadá en materia de seguridad.



Compartimos los avances de la estrategia de seguridad… pic.twitter.com/a4AGyK4jXB — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 30, 2026 Seguridad e inversión, temas centrales del encuentro La reunión colocó a la seguridad como un elemento estratégico para el crecimiento económico, la protección de las cadenas de suministro y la llegada de nuevas inversiones, especialmente en un momento marcado por la revisión del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. El diálogo también permitió revisar la colaboración que mantienen ambos países frente a delitos que trascienden las fronteras, entre ellos el tráfico de drogas sintéticas y precursores químicos, el contrabando de armas, la trata de personas y el lavado de dinero. Estas acciones forman parte del Plan de Acción México-Canadá 2025-2028, que contempla ampliar el intercambio de información y la coordinación entre las instituciones de seguridad y las autoridades responsables de la vigilancia fronteriza. Canadá busca certidumbre para mantener inversiones El encuentro se desarrolló mientras el sector empresarial canadiense promueve una mayor integración económica en América del Norte y plantea la necesidad de contar con reglas estables, infraestructura segura y mejores condiciones para proteger las operaciones comerciales. El Consejo Empresarial de Canadá mantiene además un mecanismo permanente de trabajo con representantes del sector privado mexicano, orientado a fortalecer la integración productiva, la seguridad económica regional y la competitividad de los tres países de América del Norte. Hasta el momento, las autoridades no han anunciado la firma de convenios ni nuevos operativos derivados de la reunión. El encuentro permitió mantener abierto el diálogo entre el Gobierno mexicano y los empresarios canadienses sobre los retos de seguridad que pueden incidir en el comercio y las decisiones de inversión.