Harfuch expone estrategia nacional de seguridad ante el senado

A través de sus redes sociales, el funcionario agradeció a las y los senadores el espacio para presentar los resultados y reconoció su labor legislativa

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana informó sobre los avances de la estrategia federal ante la Junta de Coordinación Política del Senado y reiteró el compromiso de mantener el trabajo coordinado para proteger a la población, bajo la conducción de la presidenta Claudia Sheinbaum.

García Harfuch presenta avances de seguridad ante la Jucopo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad durante una reunión con integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República.

A través de sus redes sociales, el funcionario agradeció a las y los senadores el espacio para presentar los resultados y reconoció su labor legislativa.

Reitera compromiso de coordinación para proteger a la población

García Harfuch señaló que el Gobierno de México mantendrá el trabajo coordinado para proteger a la población, bajo la conducción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El encuentro permitió presentar ante integrantes de la Cámara Alta información sobre el desarrollo de la estrategia federal de seguridad.

En su mensaje, el secretario no detalló las acciones expuestas durante la reunión ni proporcionó cifras específicas sobre los resultados alcanzados.