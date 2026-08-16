Harfuch asistirá a conferencia organizada por la DEA en Argentina

El titular de Seguridad presentará, entre otros indicadores, la disminución de los homicidios y de los delitos de alto impacto.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este viernes que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, acudirá a la Conferencia Internacional para el Control de Drogas en Buenos Aires, Argentina, para presentar los resultados de la estrategia de seguridad del Gobierno mexicano.

“Es mejor que el mundo sepa lo que se está haciendo en México y que se está haciendo bien y que la estrategia está dando resultados”, afirmó la mandataria al explicar la decisión que, apuntó, se tomó de manera unánime con su gabinete.

Durante su conferencia diaria de prensa, la gobernante explicó que, en un principio, su Gobierno había decidido que el jefe de la SSPC no asistiera al evento, debido a los antecedentes de la relación entre México y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), que organiza el evento que se realizará entre el 18 y 20 de agosto en la capital argentina.

“De principio habíamos dicho que no, porque ustedes saben la historia de relación de la DEA con México, sobre todo en los años recientes”, señaló la presidenta.

Sin embargo, Sheinbaum sometió la decisión a consideración de su gabinete ante la presencia prevista de responsables de seguridad de numerosos países y todos sus integrantes votaron a favor de aprovechar el foro para exponer la estrategia mexicana.

Detalló que García Harfuch presentará, entre otros indicadores, la disminución de los homicidios y de los delitos de alto impacto, además de explicar la estrategia de seguridad implementada por su Administración desde octubre de 2024.

El Gobierno mexicano informó esta semana que el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó un 42 % entre septiembre de 2024 y julio de 2026, al pasar de 86.9 a 50.4 asesinatos diarios.

La mandataria destacó, además, que el encuentro permitirá al secretario mexicano explicar la relación de seguridad con Estados Unidos, que su Gobierno define bajo el principio de “coordinación sin subordinación”.

La relación entre México y la DEA ha atravesado episodios de tensión en los últimos años, particularmente desde la detención en Estados Unidos en 2020 del exsecretario mexicano de Defensa Salvador Cienfuegos, acusado de vínculos con el narcotráfico y posteriormente liberado y devuelto a México.

El episodio llevó al entonces Gobierno de Andrés Manuel López Obrador a endurecer las reglas para la actuación de agentes extranjeros en territorio mexicano y abrió una etapa de desconfianza hacia la agencia estadounidense.

La cuadragésima Conferencia Internacional para el Control de Drogas, organizada por la DEA junto al Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina, reunirá a delegados de más de cien países.

Bajo el lema “Justicia a través de la fortaleza y la unidad”, el encuentro estará centrado en reforzar la cooperación internacional y el intercambio de inteligencia frente al narcotráfico, el lavado de dinero, el crimen transnacional y el narcoterrorismo.