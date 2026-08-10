Hallan tres cuerpos en una camioneta de lujo en Hermosillo

Dos hombres y una mujer fueron encontrados muertos dentro de una GMC Denali en Hermosillo; una víctima tenía un arma en la mano

Tres personas fueron encontradas sin vida la mañana de este sábado dentro de una camioneta de lujo en el surponiente de Hermosillo, luego de que autoridades recibieran un reporte sobre una presunta agresión armada.

El hallazgo ocurrió cerca de las 07:00 horas en el cruce de los bulevares Antonio Quiroga y Camino del Seri, donde fue localizada una camioneta GMC Denali blanca con tres ocupantes en su interior.

El reporte inicial movilizó a elementos de distintas corporaciones de seguridad bajo el denominado Código Rojo. En un primer momento se alertó sobre personas posiblemente lesionadas; sin embargo, al arribar paramédicos de Cruz Roja confirmaron que ninguno de los tres ocupantes presentaba signos vitales.

Una víctima tenía un arma en la mano

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora confirmó que las víctimas eran dos hombres y una mujer, de entre 25 y 45 años.

Uno de los cuerpos fue localizado en el asiento trasero de la camioneta. De acuerdo con las autoridades, la víctima tenía un arma de fuego en una de sus manos y una lesión en la cabeza, a la altura de la sien derecha.

Tras confirmarse las muertes, la zona fue acordonada y quedó bajo resguardo de las autoridades para preservar los indicios.

Investigan si hubo una confrontación dentro del vehículo

Agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y especialistas de Servicios Periciales comenzaron con el procesamiento de la escena para determinar qué ocurrió dentro y alrededor de la camioneta.

La Fiscalía de Sonora mantiene abiertas varias líneas de investigación. Una de las hipótesis contempla que pudo haberse registrado una confrontación entre los propios ocupantes de la unidad.

Las autoridades también analizan la posibilidad de que una cuarta persona haya participado en los hechos y posteriormente abandonara el lugar antes de que arribaran los cuerpos de seguridad. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas.

Los investigadores analizan la ubicación de los cuerpos, el arma localizada y el resto de los indicios encontrados en la camioneta para establecer la mecánica de las muertes.

Uno de los puntos que buscan esclarecer es si las lesiones fueron provocadas durante un intercambio de disparos o si ocurrieron bajo alguna otra circunstancia al interior del vehículo.

La Fiscalía informó que las víctimas conservaban pertenencias de valor, entre ellas alhajas presuntamente de oro y relojes. Por este motivo, el robo no figura hasta ahora como una de las principales líneas de investigación.

Los tres cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde se realizarán los estudios correspondientes y los procedimientos para establecer su identificación oficial.

Mientras tanto, los indicios recolectados durante las diligencias serán incorporados a la carpeta de investigación con la finalidad de reconstruir la secuencia de los hechos y determinar quiénes participaron en las muertes.