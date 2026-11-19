Los túneles conectaban la toma con un predio donde presuntamente se almacenaba diésel; el inmueble quedó bajo resguardo y no se reportaron detenidos al momento

Este miércoles, autoridades de la Ciudad de México hicieron el hallazgo de una toma clandestina de hidrocarburos en la alcaldía Venustiano Carranza, después de atender un reporte sobre un socavón.

De acuerdo con los primeros reportes, la toma se localizó después de identificar que la misma reblandecía el asfalto.

Tras el hallazgo, se encontraron túneles subterráneos que conectaban la toma con un predio en donde se presume se almacenaba diésel.

En el operativo para resguardar la zona participaron elementos de Pemex y del Gobierno de la Ciudad de México.

Según los vecinos de la colonia Popular Rastro, el socavón comenzó a formarse el jueves de la semana pasada y, casi una semana después, las autoridades se presentaron a atender el reporte.

De acuerdo con el reporte de la autoridad, se solicitó la intervención del área de Seguridad Física de PEMEX y de la Fiscalía General de la República.

“El inmueble se mantiene bajo resguardo para la realización de los trabajos de cancelación de la toma”, detalla la publicación de la autoridad.

Hasta el momento no se ha informado sobre detenidos ni se han proporcionado más detalles al respecto.

Después de acudir al lugar, las autoridades cerraron la circulación mientras se realizaban las investigaciones correspondientes.

El hallazgo ocurrió a pocas cuadras del Circuito Interior, con dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).