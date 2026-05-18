Hallan supuesto centro de adiestramiento y crematorio clandestino

Mediante un video en X, Ceci Flores mostró parte del terreno y aseguró que al momento de llegar el sitio todavía presentaba señales de actividad.

La madre buscadora Ceci Flores reportó el hallazgo de un presunto centro de adiestramiento y crematorio clandestino en el municipio de Lagos de Moreno, donde además habrían sido localizadas al menos 16 fosas con restos calcinados.

A través de X, la activista sonorense informó que viajó al estado para acompañar a colectivos de búsqueda de Jalisco y participar en las labores realizadas en la localidad de El Salto.

“Viajamos a Lagos de Moreno para acompañar a las madres de Jalisco, encontramos un centro de adiestramiento y crematorio clandestino, más de 16 fosas con restos calcinados”, escribió Ceci Flores.

Difunden imágenes del presunto crematorio clandestino

En un video compartido en redes sociales, Flores mostró parte del terreno y aseguró que al momento de llegar el sitio todavía presentaba señales recientes de actividad.

“Como lo pueden ver este es el crematorio, está lleno de restos calcinados. Todavía no les dimos tiempo de que los sacaran, todavía estaba humeando cuando llegamos”, describió.

La madre buscadora también señaló que en el área todavía se percibía olor a carne quemada y mostró restos óseos aparentemente localizados en el lugar.

Piden apoyo para continuar búsquedas

Flores explicó que el predio es de gran extensión y que desconocen cuánto tiempo permanecerán realizando labores en la zona.

“Es terriblemente impresionante para una madre estar encontrando este lugar. Aquí está la evidencia, aquí están las llantas. Encontramos restos enterrados y por fuera de la superficie”, agregó.

La activista solicitó apoyo de las autoridades para continuar con los trabajos de búsqueda e identificación de restos humanos encontrados en el sitio.