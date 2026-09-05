Hallan sin vida en Veracruz a diputado federal de Morena

El legislador Zenyazen Escobar presentaba al menos una lesión producida por arma de fuego, por lo que autoridades ya investigan el móvil de los hechos

El diputado federal de Morena, Zenyazen Escobar García, fue localizado sin vida la mañana de este viernes en el estado de Veracruz.

De acuerdo con reportes preliminares, el legislador fue hallado en la zona de Chicaxtle, municipio de Puente Nacional, y presentaba al menos una lesión producida por arma de fuego.

Las primeras versiones señalan que el hallazgo movilizó a corporaciones de seguridad y personal ministerial, quienes acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias de su muerte.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe sobre el móvil de los hechos ni sobre posibles responsables.

Medios reportaron que el cuerpo del legislador fue encontrado durante las primeras horas de este viernes, mientras que la Fiscalía y las corporaciones de seguridad mantienen las indagatorias en curso.

Versiones periodísticas refieren que presentaba impactos de bala; sin embargo, la información oficial continúa en proceso de confirmación.

Zenyazen Escobar García se desempeñaba como diputado federal por el Distrito 16 de Veracruz, con cabecera en Córdoba.

Antes de llegar a la Cámara de Diputados, fue secretario de Educación de Veracruz durante la administración del exgobernador Cuitláhuac García Jiménez, además de desarrollar una trayectoria vinculada al magisterio y la política estatal.

La investigación permanece abierta y no se había informado oficialmente sobre detenciones relacionadas con el hecho.