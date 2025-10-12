Hallan sin vida al tigre de bengala fugado en Puebla

El tigre de bengala que escapó del Parque Animalia en Puebla fue hallado muerto tras las fuertes lluvias que dañaron el zoológico y su hábitat.

El tigre de bengala que se fugó del Parque Animalia, en Xicotepec, Puebla, fue encontrado muerto este sábado tras las intensas lluvias que afectaron la región y provocaron el colapso parcial del zoológico.

El hallazgo fue confirmado por el director del recinto y presidente municipal, Carlos Barragán Amador, quien informó que el felino fue localizado por voluntarios, atrapado entre raíces y troncos derribados por la corriente.

“¡Ya lo encontramos! Estaba bajo raíces y árboles. Ayer, afortunadamente, un muchachito de los que trabajan con nosotros vio que se asomaba un cachito de su mano y moviendo ese gran escombro, se detectó que era nuestro tigre”, compartió en redes sociales.

El ejemplar, de unos 130 kilogramos, habría sido arrastrado por las fuertes corrientes de agua tras el colapso de un muro del parque. Autoridades y personal de la Profepa realizan las inspecciones correspondientes para determinar las causas exactas de su muerte.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) confirmó que personal especializado se trasladó al lugar para realizar la inspección correspondiente y determinar las causas exactas de la muerte del animal, así como evaluar los daños estructurales y las condiciones en que permanecen las demás especies del recinto.

🚨📢 Ante la fuga de un ejemplar de tigre de bengala del zoológico Parque Animalia, ubicado en el municipio de Xicotepec, en Puebla, pedimos a la ciudadanía evitar acercarse, cazarlo o herirlo.



En caso de avistamiento, comunícate al 911. 📞

Más detalles ➡️… pic.twitter.com/rJXV1fBUqB — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) October 11, 2025

El felino se suma a las víctimas que han dejado las lluvias en el centro del país, las cuales han provocado daños severos en viviendas, caminos y comunidades.