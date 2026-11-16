El comunicador fue localizado en el municipio de Acapulco, Guerrero, tras un reporte atendido por elementos de la policía local.

El periodista Eduardo Flores Salado, mejor conocido como "Lalito", fue encontrado sin vida durante este fin de semana en el municipio de Acapulco, Guerrero.

De acuerdo con autoridades, este hecho de violencia se registró en el municipio de Acapulco cuando se reportó el hallazgo de una persona sin vida.

Al arribar los elementos de policía, localizaron a un hombre con una herida en el cuello, presuntamente ocasionada por estrangulamiento.

La víctima fue identificada por sus familiares en el Servicio Médico Forense, luego de que sus restos fueran trasladados para los procedimientos correspondientes.

Fiscalía del Estado abre carpeta de investigación para esclarecer el crimen

La Fiscalía General del Estado de Guerrero inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado, tras la muerte del periodista.

La dependencia informó que, desde que tuvo conocimiento de los hechos, personal de la Policía Investigadora Ministerial y de los servicios periciales comenzó las diligencias correspondientes para esclarecer el caso.

Eduardo Flores Salado colaboraba con Enfoque Informativo y también formaba parte del colectivo Prensa Rosa, integrado por periodistas de la comunidad LGBT+.