Hallan sin vida a una mujer y un joven en departamento de Tonalá

El hallazgo se registró luego de que familiares acudieran al inmueble al no tener comunicación con ambas personas desde días atrás

Una mujer y un joven fueron localizados sin vida al interior de un departamento ubicado en el fraccionamiento Arcada, en el municipio de Tonalá, Jalisco, durante la madrugada de este viernes.

El hallazgo ocurrió luego de que familiares acudieran al inmueble al no tener comunicación con ambas personas desde varios días atrás.

De acuerdo con los primeros reportes, los familiares llegaron al departamento situado en la zona de las calles Zacarías Limón Basurto y Andador Mezquite, donde percibieron un fuerte olor proveniente del interior.

Ante la falta de respuesta de los moradores, solicitaron la intervención de las autoridades a través de los números de emergencia.

Elementos de la Policía de Tonalá, así como personal de Protección Civil y Bomberos, acudieron al lugar y realizaron una entrada forzada al inmueble.

Durante la inspección localizaron a una mujer de entre 40 y 46 años de edad tendida cerca del ingreso principal, mientras que el cuerpo de un joven de 19 años fue encontrado en una de las habitaciones del departamento.

🔴#IMPORTANTE | Encuentran a una mujer y a un hombre sin vida al interior de un departamento, en el Fraccionamiento Arcada en el municipio de #Tonalá.



Con información: Diego García (@DiegoGarciaH_).



Más detalles en https://t.co/tcaSAAYqhK⁠ #Noticias #AztecaDigital pic.twitter.com/IIG6x5HsFA — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) September 4, 2026 Paramédicos que arribaron al sitio únicamente pudieron confirmar que ambas personas ya no contaban con signos vitales. De manera preliminar, se informó que los cuerpos presentaban varios días de evolución cadavérica, por lo que en el lugar no fue posible determinar las causas exactas de los fallecimientos. La zona fue acordonada por policías municipales para preservar los indicios, mientras agentes de la Fiscalía del Estado de Jalisco iniciaron las investigaciones correspondientes. Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizó el levantamiento de los cuerpos para trasladarlos a sus instalaciones, donde se les practicarán las necropsias de ley. Las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el deceso de ambas personas y determinar si existió o no la participación de terceros.