Hallan sin vida a un tercer minero atrapado en mina en Sinaloa

El hallazgo ocurre mientras equipos de emergencia concentran sus esfuerzos en rescatar a un trabajador localizado con vida el martes

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este miércoles que uno de los trabajadores atrapados en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa, fue localizado sin vida, en medio de las intensas labores de rescate que se mantienen desde hace casi dos semanas.

Durante su conferencia matutina, la mandataria detalló que los trabajos continúan en condiciones complejas, principalmente por la acumulación de agua dentro del yacimiento.

Rescate avanza entre condiciones críticas

El hallazgo ocurre mientras equipos de emergencia concentran sus esfuerzos en rescatar a un trabajador localizado con vida el martes, identificado como Francisco Zapata Nájera, de 42 años, originario de Durango.

Sheinbaum explicó las dificultades para su extracción:

“Todavía no lo pueden sacar, porque fueron buzos quienes se metieron en un lugar donde había mucha agua, están esperando el bombeo”.

El minero fue ubicado tras permanecer 13 días atrapado, en una zona con altos niveles de inundación.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que, tras el hallazgo del trabajador fallecido, se activaron los protocolos para la recuperación del cuerpo.

En paralelo, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició las diligencias correspondientes para su traslado al servicio forense y su identificación oficial.

Las autoridades mantienen comunicación constante con los familiares, quienes ya fueron notificados del deceso.

Cabe señalar que el principal desafío sigue siendo el nivel del agua en la mina. Actualmente, el operativo mantiene un sistema de bombeo con una capacidad de extracción de nueve litros por segundo, con el objetivo de reducir más de dos metros del nivel acumulado.

Estas condiciones han ralentizado el acceso a la zona donde permanece el trabajador con vida.

Más de 300 horas de trabajo continuo

Las labores de rescate superan ya las 312 horas ininterrumpidas, con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Comisión Federal de Electricidad y de Protección Civil.

“Siguen los trabajos y esperamos que el día de hoy ya pueda salir de la mina esta persona”, señaló Sheinbaum.

Cabe recordar que el colapso ocurrió el pasado 25 de marzo, dejando a varios mineros atrapados. A la fecha, el saldo es de un trabajador localizado con vida, uno más sin vida y otro pendiente de ser encontrado.