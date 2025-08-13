Hallan sin vida a locutora Geovanna Ramírez en Silao, Guanajuato

La locutora Geovanna Ramírez fue hallada sin vida en una banqueta de la colonia La Estrella en Silao, Guanajuato presentando visibles signos de violencia

La comunidad de Silao se encuentra de luto tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Geovanna Ramírez, una figura ampliamente conocida por su participación en medios de comunicación.

El hecho ocurrió la noche del pasado domingo, mientras se celebraba el cierre de la feria anual. Alrededor de las 10:00 horas vecinos de la colonia La Estrella alertaron al sistema de emergencias tras encontrar el cuerpo de una mujer en la banqueta de la calle Queta Jiménez, presentando visibles signos de violencia.

Al arribar al lugar, elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado confirmaron el fallecimiento. Junto al cuerpo se encontraba una caja negra con botellas, presuntamente de alcohol, lo que formaba parte de la escena que impactó a los testigos.

Más tarde, las autoridades identificaron a la víctima como Giovanna Ramírez, conocida en la localidad de Guanajuato además de participar en la televisión regiomontana en programas de entretenimiento.

La zona fue acordonada por las autoridades y el cuerpo trasladado por el Servicio Médico Forense para la realización de la necropsia correspondiente.

La Fiscalía General de Guanajuato ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del deceso.