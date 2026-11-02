Hallan sin vida a joven desaparecido en Tlatlauquitepec

Tras ser reportado el 29 de octubre, rescatistas ubicaron el cuerpo de la víctima en la presa La Soledad tras un operativo en Puebla.

Tras días de intensa búsqueda, autoridades y corporaciones de rescate lograron localizar el cuerpo sin vida de un joven que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 29 de octubre en el municipio de Tlatlauquitepec, Puebla.

El hallazgo fue confirmado por la Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla (PC Estatal Puebla), dependencia que detalló que los trabajos de rastreo se llevaron a cabo en una acción coordinada entre el Gobierno del Estado de Puebla, Protección Civil Municipal de Tlatlauquitepec, diversas corporaciones de seguridad y el apoyo activo de la comunidad local.

Despliegue del operativo y hallazgo en la presa La Soledad

Para la localización de la persona, se organizó un despliegue operativo que contó con la participación de cerca de 100 elementos de rescate y seguridad, quienes realizaron recorridos por zonas de difícil acceso.

La víctima fue ubicada finalmente en la corriente del río, a la altura de la presa La Soledad. Tras el rescate del cuerpo, las autoridades confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a dar aviso inmediato a las autoridades ministeriales para dar inicio a las diligencias correspondientes y determinar las causas del fallecimiento.