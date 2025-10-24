Hallan sin vida a joven de 15 años que fue engañada por hombre

La joven desapareció el 1 de octubre en Aguascalientes, donde se conocería con un hombre de 33 años quien la contactó por internet

Tras más de 20 días de labores de búsqueda, ya fue localizada la joven Ángela Gabriela Muñoz Téllez, de apenas 15 años, quien apareció sin vida en Querétaro luego de que fuera contactada por un hombre mediante redes sociales.

La joven desapareció el 1 de octubre en Aguascalientes, donde se conocería con un hombre de 33 años quien la contactó por internet y quien la habría convencido de verse con él en el citado municipio.

Luego de que ambos se encontraron, huyeron en un auto Mazda color gris con placas de Guanajuato y no se volvió a tener más información sobre Ángela, por lo que autoridades de la Fiscalía de Aguascalientes comenzaron su búsqueda.

Este operativo contó con el apoyo de la Unidad Especializada en Materia de Desaparición y Localización de Personas, la Agencia de Investigación Criminal y el C5.

Estas labores de inteligencia permitieron localizar al hombre en el municipio de Tequisquiapan, Querétaro; sin embargo, una vez que autoridades se disponían a capturar al hombre, este, al verse rodeado, se disparó un arma de fuego, quitándose la vida.

Días después, se localizó en Fuentezuelas, también parte del municipio de Tequisquiapan, Querétaro, el cuerpo de Ángela Gabriela, generando conmoción en la comunidad, que cuestionó las medidas de protección en internet para niños y adolescentes.