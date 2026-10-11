Hallan sin vida a Joan Francisco, estudiante de la UG

De acuerdo con la institución, el cuerpo fue encontrado el 4 de octubre en las inmediaciones de la colonia Pastita, en Guanajuato capital

Joan Francisco Díaz Rodríguez, estudiante de 21 años de la Universidad de Guanajuato (UG), fue localizado sin vida en el río Pastita, luego de haber sido reportado como desaparecido a finales de septiembre, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con la institución, el cuerpo fue encontrado el 4 de octubre en las inmediaciones de la colonia Pastita, en Guanajuato capital. La identidad del joven fue confirmada posteriormente mediante pruebas genéticas de ADN, realizadas con muestras proporcionadas por sus familiares.

El estudiante desapareció en Guanajuato capital

La desaparición de Joan Francisco fue reportada el 29 de septiembre de 2026. Según la información difundida durante la búsqueda, el universitario había sido visto por última vez en el centro de la ciudad de Guanajuato.

Tras recibir el reporte, la Secretaría de Gobierno emitió una ficha para solicitar la colaboración de la ciudadanía. La Universidad de Guanajuato también compartió la alerta en sus redes sociales y llamó a la comunidad a ayudar a encontrar a su compañero.

La institución educativa acompañó la difusión con el mensaje “Todas las abejas son importantes, ¡que ninguna falte!”, en referencia al sentido de comunidad que caracteriza a la universidad.

Fiscalía investiga las circunstancias de su muerte

Al confirmar la localización del estudiante, la Fiscalía estatal expresó sus condolencias y señaló que mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades.

La dependencia agregó que brinda atención y acompañamiento a la familia, con respeto a sus derechos humanos y a la memoria y dignidad de Joan Francisco.

La institución indicó que comunicará los avances que puedan hacerse públicos a través de sus canales oficiales, conforme avance la investigación.

Universidad de Guanajuato expresa sus condolencias

La Universidad de Guanajuato manifestó su pesar por la muerte de su estudiante y envió sus condolencias a familiares, amistades y compañeros de la comunidad universitaria.

Asimismo, informó que permanecerá atenta a los datos que proporcione la Fiscalía y dará seguimiento al proceso. También señaló que, dentro de sus atribuciones, brindará apoyo a los familiares del joven.

La UG expresó su confianza en que las diligencias permitan esclarecer los hechos y ofrecer respuestas a la familia y a la comunidad universitaria. En su mensaje, reiteró la importancia de la solidaridad y el acompañamiento ante la pérdida de uno de sus integrantes.