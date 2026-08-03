Hallan sin vida a extranjero perdido en cañada de Guanajuato

El operativo fue retomado y reforzado durante la mañana del domingo con la incorporación de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado

El operativo desplegado para localizar a un ciudadano extranjero reportado como desaparecido en la zona de Boca de la Cañada, en San Miguel de Allende, terminó con el hallazgo del hombre sin vida dentro de un cuerpo de agua.

La víctima, de aproximadamente 60 años, era buscada desde la tarde del viernes 31 de julio, cuando sus acompañantes informaron que habían perdido contacto con ella en un punto ubicado entre el paraje Las Tinajas y el ejido Agustín González.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado el nombre ni la nacionalidad del fallecido. Tampoco se han determinado oficialmente las circunstancias en las que llegó al cuerpo de agua ni la causa de su muerte.

Activaron operativo en una zona de difícil acceso

Después de recibir el reporte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Miguel de Allende activó la Célula de Búsqueda Municipal, integrada inicialmente por elementos de la Policía Municipal, Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos y paramédicos.

Los primeros recorridos se concentraron en el área donde el hombre había sido visto por última vez. Durante la jornada del sábado, los equipos descendieron por las inmediaciones del rancho Xotolar y avanzaron a través de la cañada hasta llegar al paraje Las Tinajas.

Posteriormente realizaron el ascenso hacia el ejido Agustín González, pero concluyeron esa etapa sin localizar a la persona ni encontrar indicios que permitieran establecer su paradero.

Las labores fueron suspendidas temporalmente debido a la lluvia, la falta de luz natural y las condiciones accidentadas del terreno, factores que complicaron el desplazamiento y redujeron la visibilidad de los rescatistas.

Helicóptero se sumó a las labores de búsqueda

El operativo fue retomado y reforzado durante la mañana del domingo con la incorporación de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, Protección Civil de Guanajuato y un helicóptero de la Secretaría de Seguridad y Paz.

La aeronave realizó sobrevuelos en zonas cerriles, cañadas y cuerpos de agua, mientras los contingentes continuaron los recorridos terrestres. Habitantes de las comunidades, voluntarios y personas que acompañaban al extranjero también participaron en las labores.

Después de ampliar el perímetro de búsqueda, los equipos localizaron al hombre sin vida dentro de un cuerpo de agua ubicado en Boca de la Cañada. El área quedó bajo resguardo para realizar las diligencias correspondientes y proceder con la recuperación del cuerpo.

Investigarán las causas del fallecimiento

La autoridad competente deberá determinar mediante los estudios periciales si el deceso estuvo relacionado con un ahogamiento, una caída, alguna lesión o una condición médica.

No se ha informado oficialmente sobre indicios de un posible delito, por lo que será la investigación la que establezca cómo ocurrieron los hechos y cuánto tiempo permaneció la víctima dentro del agua.

Tras el caso, las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones al realizar actividades en zonas cerriles durante la temporada de lluvias, ya que el crecimiento de la vegetación, las corrientes de agua y la dificultad del terreno pueden provocar desorientación incluso entre personas con experiencia en senderismo.