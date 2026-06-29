Hallan sin vida a egresado de la UTL desaparecido en León

Personas que transitaban por la zona reportaron la presencia de un hombre inconsciente entre montículos de tierra y vegetación

El hallazgo sin vida de Luis Gamaliel Mares Chiquito, egresado de la Universidad Tecnológica de León (UTL), ha generado consternación entre la comunidad universitaria y la sociedad guanajuatense, luego de que el joven permaneciera desaparecido durante varios días tras acudir a realizar trámites relacionados con su próxima ceremonia de graduación.

El joven de 26 años fue localizado sin vida en un terreno baldío del municipio de León, días después de haber sido visto por última vez cuando se dirigía a recoger los boletos para el acto académico que marcaría el cierre de su formación profesional.

Salió a recoger boletos para su graduación

Luis Gamaliel había concluido la carrera de Gestión de Capital Humano en la Universidad Tecnológica de León y se preparaba para asistir a su ceremonia de graduación, programada para el próximo 14 de julio.

De acuerdo con la información difundida durante su búsqueda, el joven acudió el miércoles 24 de junio a la universidad para recoger boletos relacionados con el evento académico.

La última vez que fue visto con vida fue en una parada de autobús ubicada cerca del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, en la zona de San Carlos La Rocha, donde presuntamente esperaba transporte con dirección a la terminal de transferencia Delta.

Localizan su cuerpo en un terreno baldío

Tras varios días de búsqueda, el cuerpo de Luis Gamaliel fue localizado en un terreno baldío ubicado frente al Panteón Delta, sobre el bulevar Delta, en la colonia Fracciones de Santa Julia, en León, Guanajuato.

Personas que transitaban por la zona reportaron la presencia de un hombre inconsciente entre montículos de tierra y vegetación, por lo que elementos de seguridad y cuerpos de emergencia acudieron al sitio.

Paramédicos confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales, mientras que las autoridades procedieron a resguardar el área para iniciar las diligencias correspondientes.

Investigación permanece abierta

Reportes preliminares señalan que el cuerpo presentaba huellas de violencia, aunque hasta el momento las autoridades no han informado públicamente el móvil del crimen ni han dado a conocer personas detenidas por el caso.

La identificación fue confirmada posteriormente por familiares, quienes habían participado activamente en la difusión de la ficha de búsqueda y en los llamados para localizar al joven.

La carpeta de investigación continúa abierta, mientras la Fiscalía estatal realiza las indagatorias para esclarecer qué ocurrió desde el momento en que Luis Gamaliel fue visto por última vez hasta el hallazgo de su cuerpo.