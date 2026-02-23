Hallan sin vida a cinco jóvenes desaparecidas en Guanajuato

Las víctimas de Celaya fueron localizadas en pozos agrícolas de Juventino Rosas; la Fiscalía reporta más restos en la zona

Cinco mujeres jóvenes reportadas como desaparecidas en Celaya, Guanajuato, fueron localizadas sin vida en pozos agrícolas de las comunidades Franco Tavera y La Tinaja, en el municipio de Juventino Rosas, a unos 20 kilómetros de la ciudad de origen de las víctimas.

Los hallazgos se realizaron durante la última semana en operativos de búsqueda encabezados por colectivos de familiares y especialistas de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

Las cinco mujeres, cuyas edades oscilaban entre los 19 y 30 años, contaban con fichas de búsqueda activas bajo los mecanismos de Alerta Amber y Protocolo Alba.

Las víctimas fueron identificadas como:

Mónica, de 19 años, desaparecida el 26 de febrero de 2025

Melani Berenice, de 21 años, desaparecida el 18 de marzo de 2025

Alondra Rubí, de 30 años, desaparecida el 12 de mayo de 2025

Alexa Melissa, de 21 años, desaparecida el 30 de diciembre de 2025

Jazmín Soto, de 19 años, desaparecida el 9 de enero de 2026

Localización en dos comunidades

De acuerdo con la Fiscalía estatal, Melani, Mónica y Alondra fueron encontradas en la comunidad de Franco Tavera, mientras que Alexa y Jazmín fueron localizadas en La Tinaja.

Las autoridades informaron que los restos se encontraban en pozos con agua que eran utilizados como fosas clandestinas.

La Fiscalía de Guanajuato confirmó esta semana la localización de una fosa clandestina en Franco Tavera, considerada una de las más grandes detectadas recientemente en la entidad.

En el sitio se han localizado 33 cuerpos y 43 restos óseos, como resultado de las labores de búsqueda realizadas por colectivos de mujeres buscadoras y autoridades.

Las investigaciones continúan para la identificación plena de los restos y el esclarecimiento de los hechos.