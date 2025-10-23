Hallan sin vida a adolescente engañada por hombre de 33 en redes

La adolescente de 15 años fue reportada como desaparecida en Aguascalientes y su cuerpo fue localizado calcinado en Querétaro

Familiares de una adolescente de 15 años que fue reportada como desaparecida en Aguascalientes y fue localizada calcinada en Querétaro, exigen justicia por su muerte.

Ángela Gabriela fue reportada como desaparecida desde el 1 de octubre en la zona Centro de Aguascalientes, cuando presuntamente fue engañada por un hombre de 33 años en redes sociales que se hizo pasar como maestro de artes y la convenció de irse juntos a Querétaro.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro recibió de la Fiscalía de Aguascalientes, una solicitud de colaboración para la búsqueda y localización de Ángela.

En atención a estos hechos, se localizó un cuerpo calcinado dentro de un tambo en la comunidad de Fuentezuelas del municipio de Tequisquiapan.

En el marco de dicha colaboración, se realizaron de manera inmediata tres cateos, en distintos puntos de la comunidad ya mencionada. Durante este operativo y al notar la presencia de las autoridades policiales, un hombre que se encontraba al interior del inmueble perdió la vida tras atentar contra su integridad, usando un arma tipo revolver.

La investigación reveló que la persona que atentó contra su integridad, fue la misma que privó de la vida a la adolescente que era buscada en el estado de Aguascalientes.

La identidad de la víctima, fue confirmada a través de la comparación de perfiles genéticos.

La Fiscalía de Querétaro ha turnado la investigación por el delito de desaparición forzada cometida por particulares, a la Fiscalía de Aguascalientes para continuar con las investigaciones, en relación con que dichos hechos son competencia de aquella entidad.

Acusan negligencia

Familiares de Ángela Gabriela exigen a las autoridades locales de Aguascalientes justicia por la muerte de la menor, ya que aseguran que su muerte se pudo haber evitado.

Fueron las mismas autoridades quienes señalaron que la menor se había ido por voluntad propia, por lo que la madre de Ángela tuvo que manifestarse para que comenzara la búsqueda.

"Este asesinato pudo haberse evitado, fue negligencia porque no se pusieron a trabajar", expresó la madre de Ángela.

Las autoridades detuvieron a la pareja del hombre sospechoso de asesinar a la adolescente y los familiares hicieron un llamado para no dejarla libre o ellos mismos la 'mutilarán'.