Hallan siete cuerpos abandonados en Cualác, Guerrero

La Fiscalía General del Estado de Guerrero estatal informó que ya se iniciaron investigaciones; no hay detenidos hasta el momento

La Fiscalía General del Estado de Guerrero confirmó el hallazgo de los cuerpos sin vida de siete personas en el municipio de Cualác, ubicado en la región Montaña de la entidad.

El hecho fue dado a conocer mediante un comunicado difundido en redes sociales durante la noche del 31 de marzo de 2026, donde la autoridad detalló que personal ministerial ya realiza las diligencias correspondientes.

⭕️ #FGEGuerrero investiga hechos ocurridos en el municipio de Cualác, región Montaña



Chilpancingo, Gro., a 31 de marzo de 2026.– La Fiscalía General del Estado de Guerrero informa que investiga los hechos registrados esta tarde, en el municipio de Cualác, región Montaña donde… pic.twitter.com/DEl5FmgJzp — FGE Guerrero (@FGEGuerrero) April 1, 2026

Inician investigaciones en la zona

De acuerdo con la Fiscalía, al lugar acudieron elementos de la Policía Investigadora Ministerial, así como peritos especializados, quienes comenzaron con el levantamiento de indicios.

“Fueron localizados los cuerpos sin vida de siete personas. Al lugar arribó personal de la Policía Investigadora Ministerial, así como peritos, quienes llevan a cabo las diligencias iniciales y el levantamiento de indicios, a fin de obtener datos que contribuyan al esclarecimiento de los hechos y a la identificación de los probables responsables”, indicó la institución.

Medios locales señalaron que los cadáveres fueron trasladados a la agencia del Ministerio Público en el municipio de Tlapa, donde permanecerán en espera de ser identificados y reclamados por sus familiares.

La Fiscalía de Guerrero informó que las investigaciones continúan en curso y que se dará a conocer información oficial conforme lo permitan las diligencias, bajo apego al debido proceso.

Hasta el momento, ninguna autoridad estatal ha reportado personas detenidas en relación con este caso.