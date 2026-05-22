Hallan seis cuerpos desmembrados en Olinalá, Guerrero

Tras el reporte, autoridades estatales y elementos de seguridad acordonaron la zona para permitir el trabajo de peritos y el levantamiento de los cuerpos.

Un hecho volvió a sacudir la región de la Montaña de Guerrero tras el hallazgo de los cuerpos desmembrados de seis hombres en el municipio de Olinalá, un hecho que se suma a las denuncias recientes por ataques armados y desplazamientos forzados en comunidades indígenas.

Los restos fueron localizados durante la madrugada de este jueves en la caja de una camioneta Nissan tipo estaquitas color rojo, abandonada en la entrada de la comunidad de Teticic. El hallazgo provocó la movilización de corporaciones de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero.

¿Cómo ocurrió el hallazgo en Olinalá?

De acuerdo con reportes de medios locales, horas antes pobladores de Teticic denunciaron en redes sociales que hombres armados vinculados a una organización criminal ingresaron a la localidad y privaron de la libertad a varios vecinos.

Tras el reporte, autoridades estatales y elementos de seguridad acordonaron la zona para permitir el trabajo de peritos y el levantamiento de los cuerpos.

Persisten denuncias por violencia en la Montaña

Los hechos ocurren en medio de las denuncias realizadas por comunidades indígenas de la región contra presuntos ataques del grupo criminal Los Ardillos, situación que ha provocado el desplazamiento forzado de más de 800 familias.

Pese al despliegue de Fuerzas Armadas y corporaciones estatales en la zona, continúan registrándose homicidios y hechos de violencia en distintos puntos de la Montaña de Guerrero.