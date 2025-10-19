Hallan restos humanos en un campo de beisbol de Sinaloa

Aparentemente se trató de un ajuste de cuentas entre miembros del crimen organizado, lo que dejó al menos tres personas sin vida en este hecho

Autoridades confirmaron que se descubrieron restos humanos de al menos tres personas dentro del campo deportivo de Aguacaliente de Gárate, en Sinaloa.

Esto sucedió cuando agentes municipales de Concordia fueron alertados por la presencia de olores fétidos que provenían de un recipiente metálico. Al llegar al lugar, se corroboró que se trataba de los cuerpos mutilidos de al menos tres personas, por lo que iniciaron con el protocolo correspondiente.

Personal del Ejército y la Secretaría de la Marina acudieron al lugar para proceder con el resguardo, mientras que los restos fueron retirados por personal pericial.

Será la Fiscalía General del Estado de Sinaloa quien realice las indagatorias con el fin de integrarlas a la carpeta de investigación correspondiente.

Se presume que podría tratarse de un ajuste de cuentas entre grupos de la delincuencia organizada.